Vận tải an toàn để sớm bình thường trở lại

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa đồng ý tổ chức thí điểm hoạt động vận tải hành khách đường bộ liên tỉnh từ Thanh Hóa đến một số tỉnh, thành phố phía Bắc như Sơn La, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hòa Bình, Nghệ An, Hải Phòng và ngược lại. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc khai thác phải đảm bảo tần suất, công suất theo quy định thí điểm, hành trình chạy xe thực hiện đúng biểu đồ đã phê duyệt.

Sau thời gian dịch bệnh COVID-19 kéo dài khiến cho vận tải hành khách liên tỉnh phải ngừng hoạt động, kéo theo nhiều hoạt động khác ngưng trệ theo. Việc tỉnh Thanh Hóa đồng ý thí điểm nối lại một số tuyến giao thông liên tỉnh có thể được xem là quyết định mang tính “cởi trói” cho hoạt động vận tải, thúc đẩy giao thương.

Những địa phương được tỉnh Thanh Hóa đồng ý nối lại hoạt động vận tải hành khách về cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên nguy cơ dịch chưa phải đã hết. Cùng với việc cho phép hoạt động vận tải hành khách đến nhiều địa phương, đòi hỏi cũng phải nâng cao hơn một bước trách nhiệm trong công tác kiểm tra, kiểm soát, trước tiên là từ các doanh nghiệp vận tải, đến cơ quan quản lý và trên hết là ý thức của từng hành khách.

Doanh nghiệp vận tải phải tự giác chấp hành nghiêm quy định về tần suất, công suất cũng như biểu đồ vận tải như cơ quan chức năng đã phê duyệt. Cùng với đó, công tác phòng, chống dịch bệnh phải được thắt chặt, đặc biệt là việc kiểm soát y tế theo quy định. Không để vì bất cứ lý do gì mà dẫn đến việc để hành khách không an toàn với COVID-19, không đủ điều kiện theo quy định lên xe.

Sau một thời gian dài nỗ lực, đất nước mới trở lại trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19” với nhiều quy định được nới lỏng và bãi bỏ như hiện nay. Chủ trương nối lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh là nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình giao thương và phục hồi kinh tế đất nước. Mỗi doanh nghiệp vận tải phải ý thức được rằng việc nối lại hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh hiện nay mới chỉ là hoạt động mang tính thí điểm. Một cơ hội, nhưng cũng chính là áp lực, nếu như hoạt động an toàn, đảm bảo yêu cầu, thì vận tải hành khách liên tỉnh sẽ sớm được cơ quan chức năng cho phép trở lại với trạng thái bình thường và ngược lại nếu không đảm bảo an toàn thì hoàn toàn có thể sẽ lại phải dừng lại.

Tuệ Minh