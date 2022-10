Vấn đề lao động làm việc, cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc: Đâu là giải pháp?

Tăng cường giải pháp giải quyết tình trạng lao động bất hợp pháp Nhằm hạn chế tình trạng lao động bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc hoặc không về nước sau khi hết hạn hợp đồng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 chỉ thị về việc thực hiện các giải pháp tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Đồng thời chỉ đạo các các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài; tình hình lao động vi phạm hợp đồng, cư trú bất hợp pháp tại nước ngoài trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật cho NLĐ trước khi đi nước ngoài làm việc, đặc biệt là ý thức tổ chức kỷ luật và ý thức chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, Sở phối hợp với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Lao động ngoài nước, Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc HRD tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp giảm tỷ lệ lao động hết hạn hợp đồng tại Hàn Quốc không về nước tại 2 huyện Đông Sơn và Hoằng Hóa. Đồng thời, phối hợp với 2 địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện đại chúng, phát tờ rơi, tờ gấp, tổ chức tư vấn cho NLĐ, tổ chức các hội hội nghị để chuyển tải những nội dung của chương trình lao động Việt Nam đi làm việc tại Hàn Quốc; thông qua các tổ chức hội đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng đến các hội viên về chương trình đi lao động Hàn Quốc. Cung cấp thông tin danh sách những lao động bỏ ra ngoài làm việc bất hợp pháp và sắp hết hạn hợp đồng cho các huyện, thị xã, thành phố và chỉ đạo thông báo tên của lao động trên phương tiện truyền thanh cấp xã để gia đình vận động con, em về nước đúng thời hạn. UBND các huyện chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tổ chức cho thân nhân các gia đình có lao động đang sống bất hợp pháp và sắp hết hạn hợp đồng ký bản cam kết xác định trách nhiệm của gia đình NLĐ trong việc vận động người thân trở về nước. Phối hợp với cơ quan công an các cấp nắm bắt tình hình về công tác XKLĐ, ngăn chăn và giải quyết kịp thời những phát sinh trong công tác XKLĐ nói chung và XKLĐ đi Hàn Quốc nói riêng. Lê Đình Tùng Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương và Xã hội Gắn trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong tuyên truyền, vận động con em cư trú bất hợp pháp trở về nước Tính đến hết tháng 9, huyện Đông Sơn có 205/890 người lao động đang làm việc và cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Do có số lượng lao động bất hợp pháp khá đông, nên năm 2022 huyện Đông Sơn là 1 trong 2 huyện của tỉnh bị tạm dừng tiếp nhận lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Để sớm ra khỏi danh sách “đen”, tạo cơ hội cho những lao động khác trên địa bàn có nhu cầu đi XKLĐ thị trường Hàn quốc, huyện đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh từ huyện đến các xã, thị trấn. Trong đó, tập trung tuyên truyền về Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 1-3-2020 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Thông báo chính sách truy quét và ân xá đối với người lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 10-3-2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phòng ngừa và đấu tranh ngăn chặn tình trạng công dân trên địa bàn tỉnh xuất cảnh trái phép ở nước ngoài; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 28-4-2016 của UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước và lao động về nước đúng hạn theo quy định… Mặt khác, huyện ban hành các văn bản giao nhiệm vụ cho ban chỉ đạo XKLĐ huyện, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc về nước. Thành lập tổ tư vấn cấp xã để giúp UBND xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đến tận nhà các gia đình có người thân cư trú và làm việc bất hợp pháp tại Hàn Quốc để kêu gọi con em trở về nước. Tuyên truyền để Nhân dân và gia đình người lao động tích cực tham gia vận động người lao động chấp hành nghiêm túc pháp luật của Nhà nước và nước sở tại khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với các xã, thị trấn thực hiện niêm yết danh sách lao động cư trú bất hợp pháp và lao động hết hạn hợp đồng phải về nước tại UBND xã, nhà văn hóa thôn và thông báo trên hệ thống loa phát thanh của xã, thôn để Nhân dân cùng tham gia vận động lao động về nước theo quy định. Gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên có con em đang cư trú bất hợp pháp phải tuyên truyền, vận động lao động về nước… Với các giải pháp trên, tính đến hết tháng 9-2022 huyện Đông Sơn đã tuyên truyền, vận động được 32 công dân lao động bất hợp pháp về nước. Một số xã làm tốt công tác vận động là Đông Quang, Đông Khê, Đông Ninh… Phạm Đình Điện Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đông Sơn "Con chưa về nước thì tôi chưa thể hết lo..." Tôi có con trai đi xuất khẩu lao động tại thị trường Hàn Quốc theo chương trình EPS đã hết hạn hợp đồng từ năm 2019 nhưng đến nay chưa về nước mà ở lại lao động bất hợp pháp. Đã nhiều lần chính quyền địa phương cũng như các đoàn thể đến tuyên truyền, vận động gia đình động viên cháu về nước. Và, gia đình cũng đã thường xuyên gọi điện khuyên cháu về, nhưng cháu hứa cuối năm sẽ về nước vì nay đang là mùa làm ăn nên tranh thủ ở lại lao động kiếm thêm chút tiền để về hoàn thiện căn nhà, đồng thời có vốn “lận lưng” về quê làm kinh tế. Chúng tôi vẫn biết thu nhập của con trong một năm ở bên Hàn Quốc bằng 5 - 7 năm làm việc ở quê nhà, nhưng tiền thì biết mấy cho đủ... Nhất là thời gian qua, gia đình tôi nghe thông tin trên báo, đài, mạng xã hội tuyên truyền rất nhiều về những rủi ro khi ở lại Hàn Quốc lao động bất hợp pháp, như: không được cơ quan pháp luật của Hàn Quốc bảo vệ quyền lợi khi có các vấn đề xảy ra trong quá trình lao động cũng như sinh sống. Mặt khác, người lao động bất hợp pháp không được hưởng bất cứ quyền lợi gì về y tế, an toàn. Nếu chẳng may ốm đau, tai nạn trong lúc làm việc hay đi lại, người lao động bất hợp pháp phải tự bỏ tiền ra chữa trị... Vì vậy, không chỉ những người thân ở nhà lo lắng mà con trai tôi cũng luôn trong tình trạng bất an, lo sợ sẽ bị cảnh sát bắt giữ, bị phạt và trục xuất về nước bất kỳ lúc nào. Do vậy, con có về nước thì chúng tôi mới hết lo lắng và mới thoải mái được. Hơn nữa, đứa con út trong gia đình cũng đang học tiếng Hàn, chờ anh về để có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc. Chu Huy Lý (Thôn Lê Lợi, xã Hoằng Đông, huyện Hoằng Hóa)