TYM đồng hành cùng phụ nữ nghèo trong đại dịch COVID-19

Trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, Tổ chức Tài chính vi mô TNHH MTV Tình Thương (TYM) - Chi nhánh Thanh Hóa đã có nhiều hoạt động thiết thực, đồng hành cùng thành viên, hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn.

TYM - Chi nhánh Thanh Hóa phối hợp với Hội LHPN huyện Quảng Xương trao quà và nhu yếu phẩm cho chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Quảng Xương.

Để chung tay cùng phòng, chống dịch, từ đầu năm 2021 TYM - Chi nhánh Thanh Hóa đã hỗ trợ các trang thiết bị, an sinh xã hội cho 7 huyện, thị xã, thành phố có TYM hoạt động với tổng số tiền hơn 978 triệu đồng. Đặc biệt, trước tình hình một số phường, xã của các huyện có TYM hoạt động phải phong tỏa và giãn cách, TYM đã đến trực tiếp các điểm, chốt phòng, chống dịch tặng các phần quà. Ngoài ra, TYM còn trích 1 ngày lương để quyên góp ủng hộ quỹ phòng, chống dịch COVID-19; kết hợp với trung tâm y tế thị trấn tổ chức phun thuốc khử khuẩn tại khuôn viên làm việc của cơ quan; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch cho các thành viên TYM. Phối hợp với Hội LHPN các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh tuyên truyền về cách phòng, chống dịch trên các kênh thông tin và trực tiếp vào những buổi thu tiền; chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch ở tất cả các phòng giao dịch theo hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, như: trang bị kính chắn giọt bắn, găng tay, khẩu trang, nước sát khuẩn cho các phòng giao dịch, các cụm trưởng để bảo đảm an toàn phòng dịch trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Để hỗ trợ các thành viên, hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, tiếp cận vốn với chi phí thấp, từ tháng 5–2021, TYM đã áp dụng chính sách hạ lãi suất; bổ sung thêm sản phẩm vốn “Hỗ trợ thành viên bị ảnh hưởng dịch bệnh” với lãi suất ưu đãi; sản phẩm vốn vay tạo việc làm lên đến 100 triệu đồng/thành viên. Đến hết tháng 10-2021, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa có 23.136 thành viên phụ nữ tham gia, dư nợ đạt hơn 302,9 tỷ đồng, dư tiết kiệm hơn 150,8 tỷ đồng. Bên cạnh việc hỗ trợ chị em tiếp cận tín dụng để tạo thu nhập, TYM còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội cùng các thành viên, hội viên phụ nữ vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19.

Từ đầu năm 2021 đến nay, TYM đã phối hợp với Hội LHPN tỉnh, tặng 6 nhà “Mái ấm tình thương” với tổng trị giá 290 triệu đồng; trao thùng đựng rác, xe chở rác cho 90 thôn/khu phố theo chương trình hành động vì môi trường với số tiền hơn 173,3 triệu đồng; trao 86 suất học bổng “TYM chắp cánh ước mơ” cho con thành viên nghèo vượt khó với số tiền 84,5 triệu đồng; trao 125 suất quà cho các gia đình thành viên thuộc đối tượng gia đình chính sách nhân Ngày Thương binh, liệt sĩ 27-7 với số tiền 62,5 triệu đồng; hỗ trợ các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các địa phương trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 với số tiền 265,2 triệu đồng; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho cụm trưởng và thành viên đến giao dịch tại các điểm giao dịch cụm... Ngoài ra, nhân dịp chào mừng đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, TYM đã kết hợp với các cấp hội phụ nữ trồng đường hoa, cây xanh ở 7 huyện, thị xã, thành phố; hỗ trợ kinh phí cho các huyện, xã, thị trấn có TYM hoạt động tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở với số tiền là 392,5 triệu đồng.

Riêng tại TP Thanh Hóa, từ đầu năm 2021 đến nay, phòng giao dịch TYM 3 đã ủng hộ, hỗ trợ, tặng quà cho các hoạt động cộng đồng hơn 193,8 triệu đồng; trong những ngày TP Thanh Hóa thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, phòng giao dịch 3 đã phối hợp với hội LHPN 10 phường trên địa bàn trao, tặng 14 triệu đồng tiền mặt, 1.200 khẩu trang N95 và nước uống cho ban công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Như Diễn, Giám đốc TYM - Chi nhánh Thanh Hóa, cho biết: Thời gian qua, chi nhánh và các phòng giao dịch đã triển khai đầy đủ các giải pháp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, ngành ngân hàng và của tổng giám đốc để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các thành viên bị thiệt hại bởi dịch COVID-19, cùng với các biện pháp thiết thực nhằm giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch bệnh. Thời gian tới, TYM - Chi nhánh Thanh Hóa sẽ tiếp tục thực hiện chính sách gia hạn, cơ cấu, ân hạn nợ cho thành viên, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khó khăn bất ngờ về tài chính. Tạo mọi điều kiện cho thành viên nghèo và các đối tượng khác tiếp tục được vay vốn mới để đầu tư phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, TYM luôn chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn tại trụ sở và các điểm giao dịch xã, như: trang bị, cấp dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt cho các đơn vị; thực hiện đo thân nhiệt hằng ngày đối với cán bộ, viên chức, người lao động và khách hàng đến giao dịch.

Nguồn vốn cho vay của TYM đã giúp các thành viên nghèo có vốn đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống, giảm thiểu khó khăn do đại dịch COVID-19, góp phần quan trọng vào thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, thực hiện an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở địa phương ngày càng phát triển và góp phần hạn chế hoạt động tín dụng đen trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, TYM luôn bám sát kế hoạch hành động của ngành ngân hàng, kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam trong việc thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Với mục tiêu mọi người dân và doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện, các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững, trong đó có TYM.

Bài và ảnh: Tiến Đạt