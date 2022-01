(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an TP Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Công an phường Điện Biên vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, vận động các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Điện Biên tháo dỡ, tạo lối thoát nạn trên các lồng sắt kiểu “chuồng cọp” để bảo đảm các điều kiện về thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra…

{title} Tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ, tạo lối thoát nạn trên các lồng sắt kiểu “chuồng cọp” Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Công an TP Thanh Hóa và Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh, Công an phường Điện Biên vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, vận động các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phường Điện Biên tháo dỡ, tạo lối thoát nạn trên các lồng sắt kiểu “chuồng cọp” để bảo đảm các điều kiện về thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra… Qua khảo sát, hiện nay, trên địa bàn phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa có nhiều hộ gia đình đã làm lồng sắt ở ban công nhà để phòng, chống trộm cắp, cũng như cơi nới thêm diện tích sử dụng, nhưng lại không mở cửa thoát nạn. Ngoài ra, trên địa bàn phường cũng tập trung nhiều loại hình cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao, đặc biệt là loại hình nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh chứa nhiều hàng hóa, nhà thường được xây dựng theo dạng nhà ống, chỉ có một lối thoát nạn duy nhất, ban công được cơi nới và quây bằng lồng sắt theo kiểu “chuồng cọp”, nhiều gia đình để hàng hóa ở khu vực cơi nới. Đối với những nhà như thế này khi xảy ra cháy nếu không kịp thời xử lý dễ gây cháy lan, cháy lớn, gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Thực tế thời gian qua, trên cả nước nói chung và địa bàn tỉnh Thanh Hóa nói riêng đã xảy ra nhiều vụ cháy liên quan đến căn hộ có “chuồng cọp” hay nhà chỉ có đường thoát nạn duy nhất, đã để lại hậu quả thương tâm. Điển hình như vụ cháy xảy ra rạng sáng ngày 27-12-2021 tại số nhà 02A Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, TP Thanh Hóa làm 3 người trong một gia đình tử vong. Công an thành phố Thanh Hóa và phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã trực tiếp đến các hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh để tuyên truyền, ký cam kết và phổ biến các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, các hành vi cấm; cảnh báo nguy cơ dẫn đến cháy, nổ; thực trạng, tồn tại, bất cập và các vi phạm về PCCC; việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt và biện pháp xử lý khi xảy ra cháy, nổ… Đồng thời vận động, hướng dẫn các hộ gia đình chủ động mở lối thoát hiểm ngay trên các lồng sắt “chuồng cọp" bằng cách cắt các song chắn, lắp bản lề tạo thành cánh cửa để thoát nạn khi có sự cố chảy nổ, xảy ra... Minh Phương

Minh Phương

Từ khóa: Thoát nạnKinh doanhTuyên truyềnGia đìnhCảnh sát PCCCTP Thanh HóaLồng sắtcháy