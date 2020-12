Tuyên truyền trực quan về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Sáng 24-11, tại Trung tâm hội nghị huyện Hà Trung, Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa phối hợp với UBND huyện Hà Trung đã khai mạc Triển lãm ảnh, tranh cổ động và tuyên truyền lưu động về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2020.

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đỗ Hữu Quyết phát biểu khai mạc Triển lãm.

Thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với nhiều nghành, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, đường sắt; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên phương tiện thông tin đại chúng. Nhất là tuyên truyền vận động Nhân dân tự giác chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông; đề cao trách nhiệm của gia đình, nhà trường và toàn thể xã hội trong việc giáo dục con em, học sinh thực hiện các quy định khi tham gia giao thông. Đồng thời, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình trong việc chấp hành tốt pháp luật về giao thông; phê phán, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông.

Đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung hưởng ứng và phát động phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Triển lãm lần này đã trưng bày 300 ảnh, tranh cổ động về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các thông điệp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cảnh báo các hành vi mất an toàn, dễ xảy ra tại nạn khi tham gia giao thông của người dân; giới thiệu các mô hình tự quản, bảo đảm trật tự an toàn giao thông ở các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham quan triển lãm.

Đây là hình thức tuyên truyền trực quan, phù hợp với mọi đối tượng, qua đó giúp người dân nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Đoàn viên, thanh niên huyện Hà Trung tham quan triển lãm.

Tại lễ khai mạc, đại diện lãnh đạo huyện Hà Trung đã phát biểu hưởng ứng và phát động phong trào bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo kế hoạch, triển lãm diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28-11-2020.

Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, học sinh trên địa bàn tham quan, hưởng ứng.

Hải Đăng