Tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách về biên giới lãnh thổ quốc gia

Sáng 28-4, tại huyện Mường Lát, Sở Ngoại vụ - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về biên giới lãnh thổ quốc gia cho cán bộ, Nhân dân các xã biên giới thuộc 2 huyện Mường Lát và Quan Hóa.

Các đại biểu và học viên tham gia lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày (từ 28 đến 29-4) các đại biểu sẽ được các báo cáo viên của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) và Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh) truyền đạt một số chuyên đề, như: Luật Biên giới quốc gia; Nghị định 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực biên giới đất liền Nước CHXHCN Việt Nam; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới thời gian gần đây; Quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; Công tác phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép và vấn đề lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước.

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Thượng tá Lê Thế Viên, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh truyền đạt chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách.

Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ làm công tác quản lý biên giới và Nhân dân sinh sống tại các khu vực biên giới hiểu rõ hơn về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc quản lý và bảo vệ đường biên giới quốc gia, giữ vững chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời cung cấp những kiến thức tổng quan về các tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Tuấn Bình