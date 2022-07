Tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông cho đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Ny Hoa Việt

Liên đoàn lao động huyện Hậu Lộc phối hợp với với Công an huyện vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền về pháp luật an toàn giao thông và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho hơn 300 đoàn viên công đoàn Công ty TNHH Ny Hoa Việt.

Tại buổi tuyên truyền, đại diện Công an huyện Hậu Lộc đã tuyên truyền về nội dung pháp luật an toàn giao thông và các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho đoàn viên, công nhân, lao động. Qua đó, giúp cho đoàn viên, công nhân, lao động Công ty TNHH Ny Hoa Việt hiểu rõ hơn các quy định cần thiết, bắt buộc khi tham gia giao thông để an toàn cho bản thân, cho người xung quanh và tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Đồng thời, với các kiến thức được tiếp thu tại buổi tuyên truyền, mỗi công nhân, lao động có thể trở thành một tuyên truyền viên để tuyên truyền về an toàn giao thông cho gia đình và mọi người xung quanh, góp phần kiềm chế, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn huyện.

Thanh Huê