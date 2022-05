(Baothanhhoa.vn) - Sáng 19-5, Hội LHPN xã Thành An (Thạch Thành) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an xã và Liên đội trường THCS - TH xã Thành An đã tổ chức Chương trình ngoại khóa “tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và các tệ nạn xã hội cho học sinh của 2 trường.

{title} Tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và các tệ nạn xã hội cho học sinh xã Thành An Sáng 19-5, Hội LHPN xã Thành An (Thạch Thành) phối hợp với Đoàn Thanh niên, Công an xã và Liên đội trường THCS - TH xã Thành An đã tổ chức Chương trình ngoại khóa “tuyên truyền về giáo dục an toàn giao thông, phòng chống đuối nước và các tệ nạn xã hội cho học sinh của 2 trường. Tại buổi tuyên truyền, đại diện công an xã đã thông tin về thực trạng, nguyên nhân và hậu quả của tai nạn giao thông, đuối nước và các tệ nạn xã hội có liên quan đến học đường để các em nhận biết và có kỹ năng phòng chống; tự tin vào bản thân và chủ động xử lý linh hoạt các tình huống; đồng thời trả lời các câu hỏi của ban tổ chức và được ban tổ chức giải đáp thêm một số băn khoăn về các tình huống học sinh nêu ra. Chương trình đã tạo được hiệu ứng tốt cho các em học sinh nhất là trong dịp kỳ nghỉ hè sắp tới, giúp các em có kiến thức, kỹ năng đối phó với các tình huống trong cuộc sống và có kỳ nghỉ hè bổ ích, lành mạnh. Nhân dịp này Ban Tổ chức đã tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của 2 trường. Lê Hà

