{title} Tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy tại các siêu thị Thực hiện các kế hoạch của Công an tỉnh về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở có nguy hiểm cháy nổ cao, khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, trong các ngày 27, 28-12 Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh đã tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên và khách đến mua hàng tại Siêu thị điện máy HC Thanh Hoá và Siêu thị MEDIA Mart Đông Hương. Chiến sĩ cảnh sát PCCC phân tích nguyên nhân, hậu quả những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các chợ, siêu thị, TTTM. Trong quá trình tuyên tuyền, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã tập trung thông tin thực trạng, phân tích nguyên nhân, hậu quả những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các chợ, siêu thị, TTTM. Từ đó hướng dẫn biện pháp cụ thể đề phòng cháy, nổ tại cơ sở và hộ gia đình, cách xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, thoát nạn an toàn ra khỏi đám cháy. Chiến sĩ Cảnh sát PCCC hướng dẫn khách hàng các biện pháp cụ thể đề phòng cháy, nổ tại hộ gia đình. Chiến sĩ Cảnh sát PCCC hướng dẫn nhân viên siêu thị cách sử dụng bình chữa cháy xách tay. Nhân dịp này, cảnh sát PCCC cũng đề nghị Trưởng Ban quản lý các siêu thị thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC cho các hộ kinh doanh, khách hàng qua hệ thống truyền thanh nội bộ, các đoạn video tuyên truyền nguyên nhân gây cháy, cách phòng tránh và xử lý khi có cháy xảy ra; thực hiện nghiêm các quy định về PCCC và thường xuyên nhắc nhở công tác đảm bảo an toàn PCCC, nhất là trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Phan Nga

Từ khóa: Media MartCảnh sát PCCCPhòng cháyTuyên truyềnSiêu thị