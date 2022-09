Tuổi trẻ Thiệu Hóa xây dựng các khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi

Sáng 26-9, Huyện đoàn Thiệu Hóa tổ chức hội nghị sơ kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 9 tháng năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm; triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị.

9 tháng năm 2022, bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Thiệu Hóa, Tỉnh đoàn, các cơ sở đoàn huyện Thiệu Hóa đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Nổi bật là các hoạt động xung kích vì cộng đồng trong Tháng thanh niên, chiến dịch hè tình nguyện. Nhiều cơ sở đoàn đã đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên như: Đường hoa thanh niên, đường tranh bích họa, cột điện nở hoa; 100% cơ sở đoàn ra quân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tân binh chuẩn bị lên đường nhập ngũ... Phong trào tuổi trẻ sáng tạo tiếp tục thu hút gần 600 ý tưởng của đoàn viên, thanh niên đăng ký tham gia.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác xây dựng đoàn, tham gia xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến, toàn Đoàn đã giới thiệu xem xét kết nạp hơn 100 đảng viên mới. Các hoạt động xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được các cơ sở đoàn quan tâm làm tốt, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

3 tháng cuối năm, các cơ sở đoàn trong huyện tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của đoàn viên, thanh niên, thực hiện hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, nhất là tích cực triển khai xây dựng, phát triển các khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; thực hiện tốt các giải pháp tăng cường đoàn viên, thanh niên khối trường học về sinh hoạt tại địa bàn khu dân cư...

Đông đảo đoàn viên, thanh niên tham dự hội nghị.

Để góp phần củng cố, nâng cao chất lượng tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới đô thị văn minh, tại hội nghị, Huyện đoàn Thiệu Hóa đã triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Huyện ủy về vận động xây dựng sân chơi thiếu nhi, lắp đặt các dụng cụ thể thao, vận động thể chất ngoài trời tại các thôn, tiểu khu trên địa bàn huyện đến năm 2025.

Theo kế hoạch, sẽ thực hiện lắp đặt các dụng cụ thể thao, đồ chơi vận động thể chất ngoài trời tại 167/167 thôn (tiểu khu) trên toàn bộ 25/25 xã, thị trấn, hoàn thành trước tháng 12-2025. Riêng trong năm 2022, hoàn thành việc xây dựng 70 điểm trên địa bàn 25 xã, thị trấn (riêng các xã Minh Tâm, Thiệu Viên, Thiệu Nguyên, Thiệu Phú, Thiệu Long và thị trấn Thiệu Hóa thực hiện tại 100% thôn, tiểu khu).

Lê Phượng