Tuổi trẻ Công an Thanh Hóa phát huy vai trò xung kích trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Trong Thư gửi thanh niên và nhi đồng Tết Nguyên đán năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đồng thời, Người cũng khẳng định: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà”. Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên luôn được Đảng ủy Công an tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm, xác định là bộ phận gắn bó hữu cơ với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Công an tỉnh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng đoàn viên, thanh niên. Đây là lực lượng trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ trên mọi lĩnh vực và là cầu nối để đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm ANTT đến với Nhân dân. Hiện nay, với hơn 60% quân số trong toàn lực lượng, có nhiệt huyết cách mạng, tinh thần sáng tạo và tình nguyện, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn giữ vai trò là lực lượng xung kích trong nhiều lĩnh vực công tác.

Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích, tinh thần chủ động trong tấn công, trấn áp quyết liệt với các loại tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, tham nhũng và môi trường, nhiều đoàn viên thanh niên có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh các chuyên án lớn, triệt phá các băng ổ, nhóm tội phạm. Đặc biệt, các tổ chức Đoàn đã phối hợp có hiệu quả với các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên các đơn vị, địa phương ngoài lực lượng Công an, thực hiện các Nghị quyết liên tịch, các kế hoạch liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hơn 12.000 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho gần 500.000 lượt cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân; tổ chức hơn 560 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nội quy trại tạm giam, giáo dục tái hoà nhập cộng đồng cho 1.600 lượt can phạm nhân…

Với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, thời gian qua, hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên Công an Thanh Hóa đã tình nguyện làm thêm ca, thêm giờ, tổ chức tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính vào thứ bảy, chủ nhật hàng tuần nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là các công việc có liên quan đến cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Cùng với đó, thực hiện “chiến dịch” lưu động cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử trên địa bàn toàn tỉnh, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh đã tích cực tham gia chiến dịch với trách nhiệm cao nhất, đẩy nhanh tiến độ thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân với quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu, tiến độ mà Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh đề ra.

Thực hiện chủ trương của Đảng và của Bộ Công an về việc điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, từ năm 2019 đến nay, đã có hơn 2.500 cán bộ, chiến sĩ được điều động đến nhận công tác tại Công an cấp xã, trong đó chủ yếu là đoàn viên thanh niên. Tại các địa bàn cơ sở, đoàn viên thanh niên Công an xã chính quy đã thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm trong công tác đảm bảo ANTT và tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; nhiều đoàn viên thanh niên đã vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc tại địa bàn cơ sở.

Song song với hoạt động nghiệp vụ, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh còn là lực lượng xung kích trong các hoạt động xã hội với tinh thần tình nguyện và trách nhiệm cao trước cộng đồng. Các hoạt động hiến máu nhân đạo, ủng hộ đồng bào lũ lụt, thiên tai, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các xã vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn; tham gia xây dựng nông thôn mới, các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Uống nước, nhớ nguồn”... được triển khai thường xuyên, hiệu quả đã góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an cách mạng trong lòng Nhân dân.

Các cơ sở Đoàn trực thuộc đã phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài lực lượng huy động, trao tặng hơn 42.000 suất quà và hơn 4 tỷ đồng cho Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ Công an các vùng bị thiệt hại bởi thiên tai, dịch bệnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng hơn 12.000 suất quà với trị giá hơn 4,2 tỷ đồng cho các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, thương, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng thời, điều động đoàn viên thanh niên cùng với Nhân dân xây dựng, bàn giao 15 công trình thanh niên, trồng 8.500 cây xanh với tổng số tiền 85 triệu đồng…

Qua các phong trào thi đua và các hoạt động của tuổi trẻ Công an Thanh Hóa, đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng chấp nhận gian khổ, hy sinh để bảo vệ sự bình yên cho đất nước, bảo vệ tính mạng, tài sản và hạnh phúc của Nhân dân, được cấp ủy, chính quyền và quần chúng Nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao. Tiêu biểu như: Liệt sĩ Thao Văn Súa, nguyên Trưởng Công an xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát; Thượng úy Hà Minh Hải, Phó Trưởng Công an xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn… Những tấm gương tiêu biểu đó đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Thanh Hóa, củng cố niềm tin yêu và sự gắn bó của Nhân dân với lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng hình ảnh người đoàn viên thanh niên Công an Thanh Hóa “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ và đẹp trong lòng dân”.

Sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự đang đặt ra cho lực lượng Công an những nhiệm vụ hết sức nặng nề, do đó đòi hỏi phải có sự phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sỹ, trong đó có lực lượng thanh niên. Để phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệnh CAND, làm cho thanh niên Công an tỉnh thực sự mạnh về chính trị, tư tưởng. Quan tâm, tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên được học tập, nâng cao nhận thức, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Giao cho thanh niên đảm nhận các phần việc khó, việc cần sự sáng tạo và sức trẻ. Kịp thời ghi nhận, đánh giá, biểu dương, khen thưởng những gương thanh niên tiêu biểu, có thành tích xuất sắc trong công tác. Tăng cường kiểm tra về hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đối với công tác thanh niên, tạo điều kiện cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên phát triển mạnh theo hướng chất lượng và hiệu quả.

Những thành quả đạt được của tuổi trẻ Công an Thanh Hóa trong nhiệm kỳ vừa qua chính là động lực, sức mạnh, là tiền đề, bức tường thành vững chắc để Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Phát huy truyền thống xung kích, sáng tạo cống hiến, lập công của tuổi trẻ, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an Thanh Hóa thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng úy Bùi Văn Hợp - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Thanh Hóa