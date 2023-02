Truyền thông và tập huấn kỹ năng giám sát Chi hội phụ nữ "tự quản về vệ sinh, an toàn thực phẩm"

Vừa qua, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN TP Sầm Sơn tổ chức truyền thông và tập huấn kỹ năng giám sát Chi hội “Tự quản về vệ sinh, an toàn thực phẩm” thu hút hơn 300 hội viên và chi hội trưởng phụ nữ, chủ tịch hội phụ nữ phường, xã trên địa bàn thành phố tham gia.

Toàn cảnh buổi truyền thông.

Tại buổi truyền thông, đông đảo cán bộ, hội viên và người dân đã được truyền thông nhiều kiến thức liên quan đến an toàn thực phẩm qua trò chơi “Rung chuông vàng”. Thông qua hình thức truyền thông có sự tương tác với khán giả, tạo không khí vui tươi, sôi nổi, kích thích tư duy của người nghe về vấn đề đang truyền thông, qua đó nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ, người dân về vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” và phong trào “Phụ nữ Thanh Hóa thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm vì sức khỏe gia đình và cộng đồng” xây dựng thành phố du lịch Sầm Sơn trở thành đô thị biển văn minh, hấp dẫn.

Buổi tập huấn Dự án 8 cho các đại biểu

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức tập huấn kỹ năng giám sát cho 50 chị là chi hội trưởng Chi hội “Tự quản về vệ sinh, an toàn thực phẩm” trên địa bàn thành phố và tập huấn chuyên đề về bình đẳng giới, lồng ghép giới (Dự án 8) cho 300 cán bộ huyện, xã, thôn/bản.

Trịnh Yên

Hội LHPN tỉnh