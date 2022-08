Triệu Sơn biểu dương “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Chiều 23-8, UBMTTQ Việt Nam huyện Triệu Sơn đã tổ chức Hội nghị biểu dương phong trào thi đua “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” huyện Triệu Sơn, giai đoạn 2017 - 2022.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền và hướng dẫn của MTTQ từ huyện đến cơ sở, người Công giáo huyện Triệu Sơn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; phát huy truyền thống quê hương anh hùng, nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết Lương - Giáo một lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu vươn lên trong lao động, sản xuất phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh. Đồng thời, người Công giáo tham gia thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”,“Kính chúa yêu nước”, “Sống tốt đời, đẹp đạo”... xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần đưa huyện Triệu Sơn đạt huyện nông thôn mới năm 2020.

Người Công giáo trong huyện đã tích cực hưởng ứng, tự nguyện đóng góp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tự nguyện hiến đất, hiến công trình để mở rộng đường giao thông nông thôn. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, xứ họ đạo tiên tiến được quan tâm thực hiện; đến nay có 396/482 gia đình giáo dân đạt gia đình giáo dân gương mẫu gắn với gia đình văn hóa, chiếm hơn 82,1%; có 420/482 gia đình đạt danh hiệu “Ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, chiếm 87%.

5 năm qua, bà con giáo dân cùng với các tầng lớp Nhân dân trong huyện, các tổ chức chính trị - xã hội đã quyên góp tiền của, công sức, vật liệu giúp các hộ nghèo trong huyện sửa chữa và làm mới 295 nhà Đại đoàn kết với tổng trị giá trên 6,8 tỷ đồng; tham gia ủng hộ xây dựng Quỹ phòng chống bão lụt trên 42 triệu đồng; ủng hộ trên 52 triệu đồng và các nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Người Công giáo trong huyện luôn tích cực tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh; thành lập 25 tổ liên gia, tổ tự quản, tổ an ninh - trật tự, từ đó đã chủ động phát hiện, cung cấp cho chính quyền, các cơ quan chức năng nhiều nguồn tin có liên quan đến an ninh - trật tự; tham gia hoà giải nhiều vụ việc, quản lý giáo dục, cảm hoá các đối tượng lầm lỗi, giúp họ hoà nhập với cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào thi đua “Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Lãnh đạo huyện khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Giai đoạn 2022 - 2027, đồng bào Công giáo trên địa bàn huyện tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua, các cuộc vận động, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng cuộc sống; tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào công giáo hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Tại hội nghị, huyện Triệu Sơn đã công bố các Quyết định khen thưởng và trao Bằng khen của UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh cho 2 cá nhân; trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn cho 2 tập thể, 13 cá nhân; trao Giấy khen của Chủ tịch UBMTTQ huyện Triệu Sơn cho 64 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo giai đoạn 2017-2022.

Lê Anh