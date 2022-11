Triển khai, phổ biến Quyết định số 3595/QĐ-UBND của UBND tỉnh

Ngày 28-10, Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Quyết định số 3595/QĐ-UBND, ngày 24-10-2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025.

Hơn 200 cán bộ, công chức, viên chức 27 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn dự kiến xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao trên địa bàn tỉnh tham dự.

Tại hội nghị, Văn phòng Điều phối về VSATTP tỉnh đã giới thiệu các nội dung tại Quyết định số 3595/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí và hướng dẫn đánh giá chấm điểm, công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025, bao gồm các nội dung Bộ tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao (công tác chỉ đạo điều hành; thông tin, tuyên truyền, tập huấn; cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định; thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm). Hướng dẫn đánh giá chấm điểm. Trình tự đánh giá chấm điểm và công nhận…

Bên cạnh đó, các học viên được trao đổi, thảo luận với giảng viên những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn ở địa phương chưa giải quyết được, qua đó tìm các giải pháp khắc phục tồn tại, khó khăn để triển khai và hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu được giao.

Được biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 18-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, công tác bảo đảm VSATTP trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đã nhận thức rõ hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo đảm VSATTP đối với sức khỏe con người, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững.

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATTP được ban hành đồng bộ, tạo hành lang pháp lý để quản lý, thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Tổ chức bộ máy, điều kiện làm việc của các cơ quan quản lý về ATTP từ tỉnh đến cơ sở được tăng cường, củng cố, kiện toàn, ngày càng phát huy hiệu quả.

Quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm có chuyển biến tích cực; đã hình thành và phát triển được một số vùng sản xuất thực phẩm an toàn, chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; là địa phương đi đầu cả nước trong xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm an toàn. Việc kiểm soát các nguy cơ mất an toàn thực phẩm có tiến bộ; tình hình ngộ độc thực phẩm ở mức thấp, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm gây ra. Các phong trào thi đua, các mô hình, điển hình trong bảo đảm VSATTP được xây dựng và nhân rộng, tạo sự lan tỏa tích cực trong xã hội…

Tính đến ngày 15-10-2022, đã có 495 đơn vị cấp xã đạt tiêu chí ATTP, đạt tỷ lệ 88,55%. Một số địa phương đã được công nhận 100% số xã, phường, thị trấn là: TP Thanh Hóa, các huyện Đông Sơn, Vĩnh Lộc, Cẩm Thủy… Những kết quả trên đã góp phần bảo vệ sức khỏe và nâng cao chất lượng đời sống của Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tô Hà