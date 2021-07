Triển khai công tác đặc xá năm 2021

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn việc triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về công tác đặc xá năm 2021.

Cụ thể, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác đặc xá năm 2021, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng người, đúng tiêu chuẩn quy định của pháp luật, tránh nhầm lẫn, sai sót; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục và giúp đỡ người đặc xá; nắm chắc tình hình, diễn biến của số người được đặc xá về cư trú tại địa phương, không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, xử lý kịp thời, nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương tăng cường tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và quần chúng nhân dân xóa bỏ mặc cảm đối với người được được tha tù, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ sớm hòa nhập cộng đồng.

Các sở, ngành: Tư pháp, Lao động - Thương binh và xã hội, Y tế, Cục thi hành án dân sự và UBND các cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu, giấy chứng nhận, xác nhận và các tài liệu cần thiết khác liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, tổ chức kinh tế, đoàn thể, tổ chức xã hội ở địa phương tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17-4-2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng. Tiếp tục theo dõi, quản lý, giáo dục, giúp đỡ, dạy nghề và tạo việc làm cho người được đặc xá trở về cộng đồng xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Đối với những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì vận động các ngành, đoàn thể, tổ chức kinh tế - xã hội quan tâm giúp đỡ họ vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện công tác đặc xá năm 2021 lên Chủ tịch UBND tỉnh và cơ quan cấp trên theo quy định.

