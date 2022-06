Triển khai cấp biển số phương tiện giao thông tại công an cấp huyện, cấp xã

Ngày 16-4-2022, Bộ Công an ban hành Thông tư 15/2022/TT-BCA, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA ngày 16-6-2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Theo đó, kể từ ngày 21-5-2022, công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) có đủ điều kiện được thực hiện công tác đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức; công an cấp huyện sẽ đăng ký, cấp biển số xe ô tô cho tổ chức, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú trên địa bàn. Ngay sau khi thông tư chính thức có hiệu lực, công an các xã, phường, huyện, thị xã được phân cấp đã bố trí cán bộ, chiến sĩ (CBCS) triển khai đăng ký và cấp biển số xe cho người dân.

Công an huyện Hoằng Hóa làm các thủ tục cấp biển số xe mô tô cho người dân.

Người dân phấn khởi

Sáng 31-5, chúng tôi có mặt tại Công an phường Hải Thượng (thị xã Nghi Sơn) đúng lúc Trung úy Lâm Ngọc Vương, công an phường đang làm thủ tục cho anh Nguyễn Duy Ban, công dân trong phường đến bấm biển số xe máy. Vừa bấm xong biển số xe, anh Ban vui vẻ chia sẻ “Làm thủ tục đăng ký và bấm biển số xe máy tại địa phương tiện lợi cho dân rất nhiều. Trước kia, người dân mua xe phải đến công an huyện ngồi xếp hàng đợi mãi mới đến lượt. Giờ chỉ cần từ nhà lên công sở phường, ngồi đợi đồng chí công an nhập dữ liệu vào máy mất khoảng 5 đến 10 phút là bấm được biển số rồi. Dân chúng tôi phấn khởi vì đỡ phải đi lại vất vả”.

In xong giấy hẹn giao cho anh Nguyễn Duy Ban, Trung úy Lâm Ngọc Vương, Công an phường Hải Thượng, cho biết: “Thực hiện Thông tư 15, tôi được lãnh đạo đơn vị phân công đi tập huấn trên tỉnh 1 ngày, trên huyện 1 ngày, sau đó về triển khai cho người dân đăng ký, bấm biển số. Đến ngày 31-5, công an phường đã triển khai đăng ký, cấp biển số cho 4 trường hợp. Bước đầu thấy mọi việc khá thuận lợi. Tuy nhiên, hệ thống trang thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ, chẳng hạn như chưa có nút bấm nên đơn vị đang lấy bàn phím máy tính cho người dân bấm biển số”.

Rời phường Hải Thượng, trên đường về chúng tôi đến nơi đăng ký xe ô tô, xe máy của Công an huyện Quảng Xương. Lúc này Đại úy Bùi Sỹ Toàn, cán bộ được phân công nhiệm vụ thực hiện các thủ tục đăng ký xe ô tô, xe mô tô cho người dân đang trao biển số xe cho chị Hoàng Thị Nga, ở xã Quảng Phúc (Quảng Xương). “Tôi tìm hiểu trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc phân cấp công tác đăng ký xe tại huyện và một số xã. Xã tôi không thuộc diện được phân cấp nên tôi lên Công an huyện làm thủ tục. Đến đây, tôi được các đồng chí công an hướng dẫn tận tình, chu đáo, nhanh chóng và tiện lợi” - chị Hoàng Thị Nga cho biết.

Trao xong biển số xe cho người dân, Đại úy Bùi Sỹ Toàn cùng Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, trật tự, Công an huyện Quảng Xương lấy tập hồ sơ cấp biển số xe ô tô đưa cho CBCS Đội Đăng ký quản lý phương tiện, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an Thanh Hóa kiểm tra, đồng thời hỏi thêm những thủ tục còn vướng mắc để cán bộ đội giải thích, hướng dẫn. Thiếu tá Nguyễn Việt Hùng chia sẻ “Do làm tốt công tác tuyên truyền về Thông tư 15 của Bộ Công an nên người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ về việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe máy điện. Tính từ ngày 23-5 đến 30-5, Công an huyện Quảng Xương thực hiện đăng ký, cấp biển số xe cho 36 trường hợp, trong đó ô tô 24 trường hợp, mô tô 12 trường hợp. Tại 4 xã được phân cấp (Quảng Hải, Quảng Lưu, Quảng Nham, Quảng Thái) đã thực hiện đăng ký, cấp biển số xe mô tô cho 13 trường hợp. Khó khăn nhất của đơn vị hiện nay là con người, bởi định biên của đội là 10 người nhưng hiện nay mới có 8 người, trong khi đó địa bàn rộng, công việc nhiều. Có đồng chí mặc dù ban ngày đã trực làm đăng ký xe cho dân, nhưng tối nếu có tai nạn vẫn phải đi xử lý vụ việc...”.

Cũng như Công an huyện Quảng Xương, để người dân nắm bắt được Thông tư 15, Công an huyện Hoằng Hóa đã thông báo trên hệ thống truyền thanh cơ sở về việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô cho công an cấp huyện, cấp xã. Theo đó, huyện Hoằng Hóa có 1 điểm đăng ký tại Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự, Công an huyện và 4 điểm tại công an các xã: Hoằng Trường, Hoằng Thanh, Hoằng Phụ, Hoằng Châu. Đến thời điểm này, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã bố trí phòng tiếp dân, trang bị các thiết bị cần thiết để làm thủ tục đăng ký xe cho dân.

Để phục vụ Nhân dân tốt hơn

Qua thực tế từ cơ sở, có thể nói để Thông tư số 15/2022/TT-BCA ngày 6-4-2022 của Bộ Công an, Công văn số 1192/C08-P5 ngày 15-4-2022 và Công văn số 1265/C08-P1 ngày 24-4-2022 của Cục Cảnh sát giao thông (C08) về phân cấp công tác đăng ký xe cho công an cấp huyện, xã đi vào thực tiễn cuộc sống, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai thực hiện đồng loạt, triệt để việc phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, mô tô trên địa bàn toàn tỉnh.

Bắt đầu từ ngày 21-5-2022, trên địa bàn tỉnh đã có 96 điểm đăng ký xe ô tô, mô tô, trong đó 1 điểm đăng ký xe ô tô tại PC08 cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại TP Thanh Hóa, 8 điểm phân cấp mới công tác đăng ký xe ô tô, mô tô (Đông Sơn, Hà Trung, Nông Cống, Yên Định, Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Hoằng Hóa, Quảng Xương); 69 điểm phân cấp mới công tác đăng ký xe mô tô (Công an TP Thanh Hóa và 68 đơn vị cấp xã, phường); 18 điểm đăng ký được phân cấp công tác đăng ký xe ô tô (18 công an cấp huyện trước đó đã được phân cấp đăng ký xe mô tô).

Đến nay các đơn vị cấp huyện, xã (đặc biệt là các điểm được phân cấp mới) đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện đăng ký xe cho Nhân dân, như: Phòng tiếp dân, các biển chỉ dẫn, hướng dẫn, kho để hồ sơ, máy tính đã kết nối và cài đặt hệ thống đăng ký xe; các vật tư khác như máy ép đăng ký, máy cắt đăng ký, hồ sơ, biểu mẫu, biển số... cũng đã cơ bản được trang cấp đầy đủ, đáp ứng được yêu cầu công tác đăng ký xe. Các đơn vị đã bố trí đầy đủ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ để thực hiện công tác đăng ký xe.

Công an tỉnh đã tổ chức 1 lớp tập huấn tại tỉnh và 18 lớp tập huấn tại huyện về nghiệp vụ công tác đăng ký xe cho 215 CBCS trực tiếp làm công tác đăng ký xe và đã phối hợp với Cục C08 tạo tài khoản cho 215 CBCS. Công an tỉnh cũng đã thành lập 2 tổ kiểm tra, hướng dẫn thường trực hỗ trợ các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, đối với các đơn vị công an cấp huyện đã được phân cấp công tác đăng ký xe trước đó cũng bố trí cán bộ đã và đang làm công tác đăng ký xe trực tiếp kiểm tra, hướng dẫn công an cấp xã. Qua 15 ngày triển khai, đến nay cơ bản cán bộ các đơn vị đã từng bước làm quen và thực hiện đúng công tác đăng ký xe, tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho Nhân dân đúng thời hạn. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và xây dựng tin, bài tuyên truyền qua hệ thống phát thanh địa phương để Nhân dân biết và thực hiện.

Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh, cho biết: Phân cấp công tác đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho công an cấp huyện, cấp xã là chủ trương lớn, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Bộ Công an trong công tác cải cách thủ tục hành chính, qua đó giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí đi lại khi giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới phục vụ người dân ngày một tốt hơn. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo tổ chức triển khai nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt, hiệu quả. Là tỉnh có số đơn vị được phân cấp đăng ký xe lớn, để đồng loạt 100% công an cấp huyện và cấp xã có đủ điều kiện thực hiện công tác phân cấp đăng ký xe vào ngày 21-5-2022, công an các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã rất nỗ lực chủ động khắc phục khó khăn về công tác cán bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị... Ngày đầu thực hiện công tác phân cấp đăng ký xe mặc dù ngày 21-5 (vào thứ 7) nhưng tại nhiều điểm đăng ký đã có nhiều người dân đến làm thủ tục đăng ký xe. Về cơ bản, công tác phân cấp đăng ký xe đã đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, được người dân vui mừng, chờ đón chủ trương này của Bộ Công an. Kết quả, từ ngày 21-5-2022 đến 31-5-2022 đã thực hiện đăng ký mới 469 xe ô tô (PC08 thực hiện đăng ký cho 132 trường hợp; công an các huyện, thị xã, thành phố 337 trường hợp), 1.103 xe mô tô, xe máy điện (trong đó cấp xã là 84 trường hợp).

"Tuy nhiên, trong quá trình mới triển khai thực hiện, tại các điểm đăng ký xe trên địa bàn tỉnh còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Về đường truyền, một số sai sót trên hệ thống phần mềm đăng ký; một số cán bộ do mới thực hiện công tác đăng ký xe thao tác còn lúng túng... Căn cứ tình hình thực tế trên, Công an tỉnh cũng đã có văn bản báo cáo Bộ Công an, lãnh đạo C08 chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho địa phương, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, hướng dẫn để cán bộ các đơn vị thực hiện thành thạo công tác đăng ký xe” - Đại tá Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.

PV: Công an thị xã Nghi Sơn làm thủ tục cấp biển số xe ô tô cho 60 trường hợp Người dân đến Công an thị xã Nghi Sơn làm thủ tục đăng ký xe ô tô. Trên địa bàn thị xã Nghi Sơn có 9/31 xã, phường (Hải Thanh, Hải Bình, Hải Thượng, Nguyên Bình, Xuân Lâm, Hải Nhân, Hải Hà, Tân Trường, Trường Lâm) được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy; 1 điểm đăng ký cấp biển số xe ô tô, xe mô tô tại trụ sở Công an thị xã Nghi Sơn. Đến nay, 9 xã, phường đã bố trí đầy đủ phòng làm việc, bảng biểu công khai lệ phí, các hành vi xử lý liên quan đến công tác đăng ký; hòm thư góp ý kiến, biển chức danh CBCS làm đăng ký và khu vực kiểm tra xe. Trang bị đầy đủ và cài đặt hệ thống mạng máy tính đăng ký, máy in, bàn phím bấm biển số ngẫu nhiên, bàn ghế, máy ép đăng ký, bàn cắt đăng ký theo quy định. Công an thị xã bố trí 2 CBCS phụ trách công tác đăng ký xe ô tô và xe mô tô tại trụ sở Công an thị xã Nghi Sơn. Hết ngày 31-5, Công an thị xã Nghi Sơn đã làm thủ tục, cấp biển số xe ô tô cho 60 trường hợp; 9 xã, phường làm thủ tục, cấp biển số xe mô tô cho 55 trường hợp. Tuy nhiên, hiện tại nguồn kinh phí để mua sắm các thiết bị cần thiết như máy tính, máy in, bảng biểu mẫu... đang sử dụng nguồn kinh phí tạm ứng của đơn vị, do đó chưa bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định; phòng tiếp dân ở công an xã, phường chưa được bố trí riêng biệt; CBCS làm công tác đăng ký mặc dù đã được tập huấn nhưng đều mới tiếp cận công tác đăng ký xe, do đó vẫn còn chậm và lúng túng trong quá trình triển khai thực hiện. Một số trang thiết bị cần thiết như nút bấm số ngẫu nhiên do C08 trang bị chưa kịp thời. Để công việc được thuận lợi và hiệu quả hơn, Công an thị xã Nghi Sơn đề nghị cấp trên hỗ trợ nguồn kinh phí chỉnh trang cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị theo quy định, nhất là trang cấp các thiết bị còn thiếu. Đại úy Hà Văn Tuấn, Trưởng Công an xã Thiết Ống, huyện Bá Thước: Tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân đến làm thủ tục đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại xã Thực hiện Thông tư số 15/2022/TT-BCA, Công an xã Thiết Ống là đơn vị duy nhất trên địa bàn huyện Bá Thước được phân cấp đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các loại xe cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, quân đội, cá nhân trong nước có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương và cơ quan, tổ chức, cá nhân, người nước ngoài tại địa phương mình; tổ chức thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe đã hết hạn sử dụng, xe hỏng không sử dụng được của cơ quan, tổ chức, cá nhân có trụ sở hoặc nơi thường trú tại địa phương. Để thực hiện nhiệm vụ, chúng tôi đã bố trí cán bộ tham gia khóa tập huấn nghiệp vụ do Công an tỉnh và Công an huyện tổ chức, chạy thử toàn bộ quy trình đăng ký xe. Tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện, đảng ủy, UBND xã tuyên truyền Thông tư 15 trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở, qua mạng xã hội như zalo, facebook để người dân trên địa bàn biết được việc phân cấp trong cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. Địa phương cũng đã bố trí sửa chữa bàn giao cho công an xã 1 phòng làm việc để tiếp công dân. Việc triển khai thực hiện Thông tư 15 ở cấp xã đã giúp người dân thực hiện việc đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn, người dân không phải mất thời gian, chi phí đi lại như trước đây. Thời gian tới, Công an xã Thiết Ống tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để Nhân dân nắm được quy trình, thủ tục khi đi đăng ký xe. Đồng thời, tạo điều kiện tốt nhất để người dân làm các thủ tục, không phải đi lại nhiều lần; công an xã cũng đề xuất với các cấp có thẩm quyền chú trọng đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất; hướng dẫn, tập huấn chuyên sâu, nâng cao trình độ nghiệp vụ của CBCS làm đăng ký xe nhằm phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Nguyễn Trường Thắng, Tổ dân phố Cao Bắc, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn: Giúp người dân tiết kiệm thời gian Tôi mới mua một chiếc xe máy, hôm nay lên Công an phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn để làm thủ tục đăng ký xe và bấm biển số xe. Cá nhân tôi rất phấn khởi vì là người đầu tiên làm thủ tục đăng ký, bấm nút lấy biển số xe máy tại phường. Hơn nữa, tôi lại bấm được biển số rất đẹp nên ai cũng mừng cho tôi. Tôi thấy đến công an phường làm các thủ tục hành chính để đăng ký xe rất nhanh chóng, tiện lợi. Mọi quy trình, thủ tục, lệ phí và các giấy tờ có liên quan đến việc đăng ký xe đều được công an phường niêm yết công khai. CBCS làm thủ tục đăng ký xe cho người dân hướng dẫn tận tình, người dân không phải mất thời gian, công sức ngồi đợi chờ, đi lại nhiều lần như trước kia nữa. Cá nhân tôi và người dân trên địa bàn phường hoàn toàn ủng hộ việc phân cấp đăng ký xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy về cho công an các huyện, thị xã, công an xã, phường, thị trấn.

Bài và ảnh: Tô Dung