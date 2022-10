Tranh chấp tại Nhà máy gạch Long Thành (Bỉm Sơn): Cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc!

Từ cuối tháng 4-2022 đến nay, tình hình sản xuất, kinh doanh tại Nhà máy gạch Long Thành (thị xã Bỉm Sơn) thường xuyên bị xáo trộn. Có thời điểm, an ninh - trật tự tại khu vực ra vào nhà máy diễn biến phức tạp. Xô xát xảy ra, công nhân hoang mang, khách hàng, đối tác bị mất dần. Nguyên do dẫn đến tình trạng này bắt nguồn từ mâu thuẫn, tranh chấp cổ phần, quyền lợi kinh tế, quyền điều hành nhà máy giữa 2 cổ đông Lã Văn Duyến và Đặng Thị Hồng Lý.

Nhà máy gạch Long Thành “tê liệt” lần thứ 2

Ngày 13-10, Báo Thanh Hóa nhận được đơn cầu cứu khẩn cấp của tập thể người lao động Nhà máy gạch Long Thành, địa chỉ tại xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn về việc nhà máy có nguy cơ bị đóng cửa, công nhân mất việc làm lần thứ 2. Theo đơn kêu cứu, từ ngày 10-10-2022 cổ đông Đặng Thị Hồng Lý đưa một số người lạ mặt đến cổng Nhà máy gạch Long Thành (tự xưng là đội bảo vệ nhà máy), nhảy tường rào vào bên trong để ngăn chặn các xe chở gạch đi tiêu thụ (không cho xe chở gạch ra khỏi cổng).

Cổng Nhà máy gạch Long Thành luôn có lực lượng bảo vệ túc trực.

Đơn cầu cứu khẩn cấp của tập thể người lao động Nhà máy gạch Long Thành.

Xác minh thông tin, ngày 15-10, phóng viên Báo Thanh Hóa cùng đại diện thị xã Bỉm Sơn, chính quyền phường Đông Sơn đã có mặt tại Nhà máy gạch Long Thành để ghi nhận tình hình thực tế. Vào lúc hơn 10h sáng, 2 xe chở gạch của nhà máy vẫn đứng xếp hàng tại khu vực cổng ra vào. Phía ngoài cổng nhà máy có 4 vệ sĩ của Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thái Vũ, có trụ sở tại TP Thanh Hóa. Khi cổng mở, xe chở hàng tiến ra, lập tức 3 vệ sĩ dàn hàng ngang trước cổng, không cho xe chở hàng đi tiêu thụ. Các vệ sĩ này cho biết, họ được công ty phân công nhiệm vụ “chặn” không cho xe chở hàng, tài sản ra khỏi nhà máy. Các xe không chở hàng hóa, tài sản vẫn lưu thông bình thường.

Vệ sĩ Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Thái Vũ nhảy tường rào vào bên trong Nhà máy gạch Long Thành không cho xe chở hàng đi tiêu thụ

Ông Nguyễn Đình Chính - người đang được ủy quyền của cổ đông Lã Văn Duyến về quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy và việc làm của người lao động, cho biết: Trong ngày 10-10, do bị chặn cổng, xe hàng không lưu thông được nên nhà máy phải hủy 6 phiếu xuất hàng với 13 vạn gạch. Từ ngày 10 đến 15-10, nhà máy phải hủy đơn hàng tổng 60 vạn gạch. Sản lượng tồn kho hiện chưa đi tiêu thụ được khoảng hơn 1 triệu viên. Một số khách hàng đặt cọc thanh toán cũng đã yêu cầu rút tiền lại.

Do không tiêu thụ được hàng hóa, nhà máy không có tiền nhập than, dầu để duy trì dây chuyền sản xuất. Từ ngày 11-10, để duy trì lò nung, nhà máy đã hạ công suất xuống còn 25% so với thiết kế, chỉ duy trì bộ phận ra lò và lò nung làm việc. Tuy nhiên, số nguyên liệu này cũng chỉ cầm cự được đến hết ngày 17-10 là phải tắt lò. Hàng trăm lao động nhà máy đứng trước nguy cơ mất việc làm.

Lò nung Nhà máy gạch Long Thành chỉ đủ nguyên liệu duy trì sản xuất đến hết ngày 17-10-2022.

Trưởng Công an Phường Đông Sơn Tạ Văn Tâm cho biết: Nhận được trình báo của công nhân, người lao động Nhà máy gạch Long Thành, chiều 11-10, Công an phường Đông Sơn đã có mặt tại hiện trường, làm việc với ông Nguyễn Đình Chính và cổ đông Đặng Thị Hồng Lý. Tại biên bản làm việc, bà Đặng Thị Hồng Lý xác nhận lực lượng vệ sĩ do bà hợp đồng thuê để tiếp quản và bảo vệ nhà máy.

Trước đó, từ ngày 17-4 đến 1-5-2022, Nhà máy gạch Long Thành đã từng phải ngừng hoạt động gần 2 tuần do mâu thuẫn nội bộ giữa 2 cổ đông này.

Cả 2 cổ đông cùng cầu cứu?

Làm việc với chính quyền thị xã Bỉm Sơn về sự việc này, được biết cả 2 cổ đông Lã Văn Duyến và Đặng Thị Hồng Lý đều gửi đơn kêu cứu và tố cáo khẩn cấp tới Thị ủy Bỉm Sơn, UBND thị xã Bỉm Sơn, Công an thị xã Bỉm Sơn cùng nhiều bộ, ban, ngành từ Trung ương tới địa phương.

Kho than nguyên liệu nhà máy đã cạn.

Theo đó, ngày 9-9-2022 bà Đặng Thị Hồng Lý có đơn tố cáo ông Nguyễn Đình Chính (người được ông Duyến ủy quyền quản lý hoạt động nhà máy trong thời gian ông Duyến chấp hành quyết định khởi tố của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa) chiếm giữ tài sản nhà máy. Ngày 4-10-2022, bà Đặng Thị Hồng Lý tiếp tục có đơn tố cáo ông Lã Văn Duyến, ông Nguyễn Đình Chính đưa người lạ vào nhà máy, không cho bà đưa bảo vệ nhà máy do bà thuê vào thực hiện công việc...

Trong đơn cầu cứu gửi cấp tỉnh, bà Đặng Thị Hồng Lý trình bày: Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 16-4-2015 gồm 3 cổ đông sáng lập: ông Lã Văn Duyến 60% cổ phần, ông Lã Việt Bắc 20% cổ phần, bà Đặng Thị Hồng Lý 20%. Tháng 6-2018, ông Lã Việt Bắc chuyển nhượng 10% cổ phần cho ông Nguyễn Văn Hoàn. Tháng 11-2018, ông Lã Văn Duyến chuyển nhượng 30% cổ phần cho bà Đặng Thị Hồng Lý. Tháng 12-2018, ông Lã Văn Duyến chuyển nhượng 30% cổ phần cho ông Nguyễn Văn Khôi và từ thời điểm này ông Duyến không còn là cổ đông công ty. Cổ đông mới với tỷ lệ là: Đặng Thị Hồng Lý (50%), Nguyễn Văn Khôi (30%), Nguyễn Văn Hoàn (10%), Lã Việt Bắc (10%). Tuy nhiên ông Duyến vẫn giữ các chức vụ chủ tịch HĐQT, giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Bà Lý cũng nêu đã nhiều lần yêu cầu Chủ tịch HĐQT ban hành sổ đăng ký cổ đông mới nhưng ông Duyến trả lời không lập lại và không cung cấp cho cổ đông.

Cổ đông Đặng Thị Hồng Lý nêu: Do nhận thấy quá trình kinh doanh không hiệu quả, trái pháp luật nên đã liên tục nhắc nhở. Đồng thời yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông để báo cáo và giải quyết vấn đề về hoạt động kinh doanh và có thông báo yêu cầu tạm dừng hoạt động hàng hóa ra vào để kiểm soát, tránh thất thoát tài sản. Tuy nhiên ông Duyến với chức danh Chủ tịch HĐQT không triệu tập cuộc họp. Do đó, bà Lý đã làm thủ tục triệu tập và ngày 23-4, bà Lý chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (phiên họp lần 2).

Theo bà Lý, tại cuộc họp này có 2 cổ đông tham gia: Đặng Thị Hồng Lý và Lê Thanh Hương (chiếm 50% cổ phần có giá trị biểu quyết). Tại cuộc họp này, Đại hội đồng cổ đông quyết định: Bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT và chấm dứt tư cách Chủ tịch HĐQT đối với ông Lã Văn Duyến; bổ nhiệm bà Đặng Thị Hồng Lý trở thành người đại diện theo pháp luật thứ 2 của công ty với tư cách Chủ tịch HĐQT; bầu bổ sung ông Lê Thanh Hương làm thành viên HĐQT. Căn cứ quyết định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 23-4-2022, công ty tiến hành thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam. Ngày 10-6-2022, cơ quan này cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bổ sung thêm bà Đặng Thị Hồng Lý là người đại diện theo pháp luật với tư cách Chủ tịch HĐQT.

Cũng theo nội dung đơn của bà Lý, từ ngày 29-8-2022, sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm khỏi nơi cư trú với Giám đốc Công ty Lã Văn Duyến vì hành vi trốn thuế, bà đã triệu tập nhiều cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, các cuộc họp này cũng chỉ có 2 cổ đông Đặng Thị Hồng Lý và Lê Thanh Hương tham dự, các cổ đông khác không đến. Tại các cuộc họp này đã quyết định bãi nhiệm chức vụ giám đốc và người đại diện theo pháp luật công ty, giám đốc chi nhánh Thanh Hóa của ông Lã Văn Duyến và yêu cầu bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, con dấu, công việc cho bà Đặng Thị Hồng Lý - Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của công ty. Tuy nhiên, đến nay ông Duyến vẫn không thực hiện và ủy quyền cho ông Nguyễn Đình Chính điều hành nhà máy.

Về phía ông Lã Văn Duyến, từ cuối tháng 8-2022 đến nay cũng liên tục gửi đơn cầu cứu tới các bộ, ban, ngành, tỉnh Thanh Hóa và Thị ủy, UBND thị xã Bỉm Sơn, phường Đông Sơn và cơ quan CSĐT các cấp, tố cáo bà Đặng Thị Hồng Lý tạo dựng hồ sơ, cướp quyền lãnh đạo, chiếm đoạt tài sản của ông Lã Văn Duyến và Lã Việt Bắc tại Nhà máy gạch Long Thành.

Theo ông Duyến, từ khi thành lập công ty đến nay, bà Lý chỉ có sở hữu 20% cổ phần. Tất cả các hồ sơ, sổ sách kế toán, sổ cổ đông lưu giữ tại công ty hiện nay thể hiện nội dung này. Trong đó, tại biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành ngày 17-4-2020 về nội dung thế chấp tài sản để vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Duy Tiên, tỉnh Hà Nam có đầy đủ 3 cổ đông Lã Văn Duyến, Lã Việt Bắc, Đặng Thị Hồng Lý tham gia. Cuộc họp này do bà Đặng Thị Hồng Lý làm thư ký vẫn xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần là: ông Lã Văn Duyến 60% cổ phần; ông Lã Việt Bắc 20% cổ phần; bà Đặng Thị Hồng Lý 20% cổ phần. Biên bản có chữ ký xác nhận của các cổ đông tham gia, thư ký cuộc họp và có chữ ký nháy từng trang.

Lực lượng vệ sĩ chắn cổng nhà máy sáng 15-10.

Ngày 10-12-2020, ông Lã Văn Duyến có chuyển nhượng 30% cổ phần cho ông Nguyễn Văn Khôi ở TP Hà Nội, số cổ đông của công ty là 4 cổ đông gồm: ông Lã Văn Duyến 30% cổ phần; ông Nguyễn Văn Khôi 30% cổ phần; ông Lã Việt Bắc 20% cổ phần; bà Đặng Thị Hồng Lý 20% cổ phần.

Ngày 15-2-2022, ông Nguyễn Văn Khôi do thấy nội bộ công ty không đoàn kết, mâu thuẫn, làm ăn không hiệu quả nên đã bán lại 30% cổ phần cho ông Lã Văn Duyến (hợp đồng 01/15/02/2022-HĐCN-LT kèm theo biên bản thanh lý giữa 2 bên). Như vậy, từ ngày 15-2-2022, ông Nguyễn Văn Khôi không còn là cổ đông của Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành.

Bên cạnh đó, hợp đồng chuyển nhượng 10% cổ phần giữa ông Lã Việt Bắc và Nguyễn Văn Hoàn cũng không thành công và ngày 10-1-2019 hai bên đã ký biên bản thỏa thuận về việc rút lại toàn bộ số tiền mua cổ phần theo hợp đồng đã ký tháng 6-2018. Bà Lý cũng từng xuất trình 1 hợp đồng bán 5% cổ phần cho ông Lê Thanh Hương, nhưng hợp đồng này cũng chưa được xác nhận nên ông Lê Thanh Hương cũng không phải là cổ đông của công ty.

Về cổ phần của bà Đặng Thị Hồng Lý, ngày 5-1-2021, bà Lý xuất trình hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 10-11-2018, nội dung là ông Lã Văn Duyến chuyển nhượng 30% cổ phần của Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành cho bà Đặng Thị Hồng Lý với giá trị 10 tỷ đồng, kèm theo giấy nhận tiền mặt có chữ ký của ông Lã Văn Duyến và bà Đặng Thị Hồng Lý. Tuy nhiên, giao dịch này chưa được Công ty CP Sản xuất Xây dựng và Thương mại Long Thành thực hiện các thủ tục ghi nhận, phát hành giấy chứng nhận cổ phần mới.

Về vấn đề tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng này, tháng 3-2021, bà Đặng Thị Hồng Lý đã làm đơn tố cáo ông Lã Văn Duyến về việc chiếm đoạt tài sản, không làm thủ tục chuyển cổ phần và phát hành sổ cổ đông mới theo hợp đồng ngày 10-11-2018 tới Công an thị xã Bỉm Sơn, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Sau 3 tháng điều tra, ngày 12-6-2021, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã có công văn số 582-PC01 trả lời đơn của bà Đặng Thị Hồng Lý.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa nêu: “Xét thấy: hợp đồng chuyển nhượng cổ phần thể hiện việc ký kết diễn ra vào ngày 10-11-2018 tại trụ sở Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành ở phố Hưng Hòa, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam; việc giao nhận tiền theo giá chuyển nhượng hợp đồng diễn ra tại nhà riêng gia đình bà Lý tại Hà Nội. Sự việc chỉ có 2 người biết và không có chứng cứ chứng minh xảy ra tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Do việc ký hợp đồng và giao nhận tiền xảy ra ở nhiều nơi nên Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị bà Lý làm đơn đến Cơ quan CSĐT Bộ Công an để được giải quyết theo quy định của pháp luật”. Như vậy, cho đến nay cơ quan thẩm quyền chưa kết luận vụ việc này và cổ phần ghi nhận hiện tại vẫn là: cổ đông Lã Văn Duyến 60% cổ phần; ông Lã Việt Bắc 20% cổ phần và bà Đặng Thị Hồng Lý 20%.

Do đó, ông Duyến tố cáo bà Lý tạo dựng 2 biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường (ngày 19-4 và 23-4). Ông Duyến cho rằng: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, số cổ đông, cổ phần căn cứ trên sổ cổ đông. Bà Lý chỉ chiếm 20% cổ phần không thể đủ điều kiện tiến hành triệu tập cuộc họp cổ đông bất thường lần 2 như bà Lý trình bày (cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên). Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều lệ của Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành (điều lệ tổ chức hoạt động của công ty được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 17-4-2020 và đã được giao nộp tại Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam kèm theo hồ sơ xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 3) thì: "Cuộc họp đại hội đồng cổ đông của công ty này chỉ được tiến hành khi có số cổ đông đại diện cho từ 51% tổng số cổ phần có giá trị biểu quyết". Do đó, theo ông Duyến, các nội dung quyết nghị về bãi nhiệm tư cách thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT đối với ông là không hợp lệ. Ông Duyến cũng đang làm đơn tố cáo tới Công an tỉnh Hà Nam về việc Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nam không kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ xin cấp đổi đăng ký kinh doanh lần 4 do bà Lý gửi đến, khiến ông bị “phế truất” các chức danh chủ tịch HĐQT, giám đốc Công ty, giám đốc chi nhánh Thanh Hóa và đưa tới những mâu thuẫn, tranh chấp thời gian gần đây giữa 2 bên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra cần sớm vào cuộc!

Ông Trịnh Quốc Đạt, Phó Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn cho biết: Từ đầu tháng 9-2022 đến nay, UBND thị xã liên tục nhận được đơn thư liên quan, báo cáo của phường Đông Sơn về sự việc tại Nhà máy gạch Long Thành. UBND thị xã đã tiếp nhận, phân loại đơn, giao cho các đơn vị, cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn thư theo yêu cầu của công dân theo đúng thời gian quy định. Đồng thời, căn cứ thực tế tình hình để chỉ đạo Công an thị xã, Công an phường Đông Sơn tiếp tục theo dõi, tăng cường việc bảo đảm an ninh - trật tự tại khu vực nhà máy.

Hàng tồn kho tại Nhà máy gạch Long Thành khoảng 1 triệu viên gạch không đi tiêu thụ được.

Chiều 11-10, Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn Trịnh Tuấn Thành cũng đã chủ trì cuộc họp làm rõ một số nội dung liên quan đến Công ty CP Sản xuất, Xây dựng và Thương mại Long Thành. Thành phần tham gia gồm: Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa, UBND thị xã Bỉm Sơn, Trưởng Công an thị xã Bỉm Sơn, phường Đông Sơn, bà Đặng Thị Hồng Lý và ông Nguyễn Đình Chính - Công ty CP Sản xuất Xây dựng và Thương mại Long Thành. Tại cuộc họp, các bên đã được hướng dẫn thực hiện phản ánh, gửi đơn đến các cơ quan đúng thẩm quyền để được giải quyết sớm và đúng quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu các bên kiềm chế, không gây ra những hành động quá khích, ảnh hưởng đến an ninh - trật tự và hoạt động sản xuất.

Ngày 14-10-2022, UBND thị xã Bỉm Sơn cũng ban hành 3 công văn trả lời, hướng dẫn cụ thể ông Lã Văn Duyến, bà Đặng Thị Hồng Lý, ông Nguyễn Đình Chính.

Về đơn thư của bà Đặng Thị Hồng Lý đối với hành vi chiếm giữ tài sản của công ty do bà làm chủ tịch HĐQT, UBND thị xã Bỉm Sơn xét thấy đây là vụ việc tranh chấp dân sự giữa các thành viên HĐQT, không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã. Để bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân, UBND thị xã Bỉm Sơn đề nghị bà Đặng Thị Hồng Lý gửi đơn đến Tòa án Nhân dân để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Với nội dung bà Lý tố cáo ông Chính gây rối trật tự công cộng, cản trở kinh doanh, ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND thị xã đã cùng UBND phường Đông Sơn kiểm tra, xác minh và hiện tại tình hình an ninh tại khu vực nhà máy được bảo đảm ổn định.

Đối với đơn thư của ông Nguyễn Đình Chính và những người lao động Nhà máy gạch Long Thành, thị xã Bỉm Sơn đã giải thích, trả lời nguyên nhân của sự việc là tranh chấp dân sự giữa các thành viên HĐQT. Để giải quyết dứt điểm nội dung trên, UBND thị xã đã đề nghị bà Đặng Thị Hồng Lý và ông Lã Văn Duyến gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền. Đồng thời, để ổn định hoạt động sản xuất tại Nhà máy gạch Long Thành, UBND thị xã Bỉm Sơn giao Công an thị xã Bỉm Sơn, UBND phường Đông Sơn phối hợp kiểm tra, giám sát, chủ động nắm chắc tình hình an ninh - trật tự tại khu vực nhà máy, kịp thời có biện pháp xử lý các sự việc phát sinh. Lãnh đạo thị xã cũng đã làm việc với 2 nhà máy gạch trên địa bàn tiếp nhận một số vị trí lao động có tay nghề phù hợp, giải quyết trước mắt tình trạng thiếu việc trong những ngày tới.

Về đơn thư kêu cứu, tố cáo của ông Lã Văn Duyến đối với hành vi tạo dựng hồ sơ, chiếm đoạt tài sản và quyền lãnh đạo Nhà máy gạch Long Thành, UBND thị xã Bỉm Sơn giao Công an thị xã Bỉm Sơn kiểm tra, xác minh. Sau khi nghiên cứu nội dung đơn và các tài liệu do ông Lã Văn Duyến cung cấp, ngày 2-10-2022, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn đã có công văn số 703/CSĐT trả lời đơn của ông Duyến: “Hành vi của bà Đặng Thị Hồng Lý có dấu hiệu lập giấy tờ giả mạo để chiếm đoạt cổ phần, tài sản của ông Lã Văn Duyến ở Công ty Long Thành với số lượng tiền lớn (nhiều tỷ đồng), không thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT công an thị xã Bỉm Sơn và đề nghị ông Lã Văn Duyến liên hệ với Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thanh Hóa để được giải quyết”.

Công văn số 703/CSĐT của Công an Thị xã Bỉm Sơn trả lời ông Lã Văn Duyến.

Như vậy, nhận định ban đầu của Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bỉm Sơn là cơ sở để Cơ quan CSĐT cấp trên sớm vào cuộc điều tra, giải quyết dứt điểm vụ việc phức tạp, kéo dài này. Các nội dung kiến nghị khác về tranh chấp dân sự, các bên cần gửi đơn tới Tòa án Nhân dân để được giải quyết nhằm sớm khôi phục, ổn định hoạt động của nhà máy.

