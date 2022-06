TP Thanh Hóa phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022

Sáng 1-6, tại Trường THCS Điện Biên, UBND TP Thanh Hóa đã phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022. Dự lễ phát động có lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Thanh Hóa; lãnh đạo TP Thanh Hóa, lãnh đạo 34 phường, xã trên địa bàn cùng đông đảo giáo viên, em học sinh Trường THCS Điện Biên.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi.

Những năm qua, TP Thanh Hóa luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới công tác trẻ em. Thành phố đã có nhiều nỗ lực trong thực thi chính sách, pháp luật về trẻ em và triển khai thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, kế hoạch hành động vì trẻ em. Các mục tiêu, chỉ tiêu về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục và thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đã có chuyển biến mạnh mẽ.

Đồng chí Phạm Thị Việt Nga, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Thanh Hóa phát động Tháng hành động vì trẻ em và khai mạc hè năm 2022.

Phong trào “Toàn dân chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em” được đẩy mạnh thực hiện đến từng địa bàn dân cư; công tác xây dựng xã, phường, phù hợp với trẻ em và xây dựng các mô hình “Ngôi nhà an toàn”, “Trường học an toàn”, “Cộng đồng an toàn”, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em được quan tâm thực hiện. Hoạt động giáo dục cho trẻ em “Nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện” gắn với thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng được các nhà trường và các đoàn thể tổ chức thường xuyên.

Tiết mục văn nghệ tại lễ phát động.

Các chính sách bảo vệ, chăm sóc trẻ em, chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn thành phố thực hiện đầy đủ, kịp thời; việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng hiệu quả; phúc lợi xã hội dành cho trẻ em được bảo đảm. Công tác chăm sóc sức khỏe cho trẻ, nhất là tiêm chủng được chú trọng thực hiện, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng hằng năm. Đặc biệt trong đại dịch COVID-19 vừa qua, trẻ em được tiêm vắc-xin kịp thời, an toàn, hiệu quả và được ưu tiên hàng đầu trong chăm sóc, điều trị.

Lãnh đạo TP Thanh Hóa tặng quà cho các em thiếu nhi.

Năm 2022, Tháng hành động vì trẻ em được phát động trên toàn quốc với chủ đề “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”. Thực hiện chủ đề này, TP Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về Luật trẻ em; Nghị định số 80/2017 của Chính phủ quy định môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Chỉ thị số 18 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Cùng với đó, thành phố sẽ tổ chức nhiều hoạt động nhằm thu hút trẻ em tham gia như: Diễn đàn trẻ em; hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh; mở các lớp dạy kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ mình; tăng cường huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi và tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt, tổ chức Đoàn Thanh niên sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho trẻ em kỹ năng tự bảo vệ mình, tránh xa các nguy cơ bạo lực, xâm hại, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn đuối nước.

Tại lễ phát động, TP Thanh Hóa đã trao 37 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho 37 học sinh thuộc các hộ nghèo, gia đình khó khăn vươn lên học giỏi ở các phường, xã trên địa bàn. Một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã ủng hộ Quỹ bảo trợ trẻ em TP Thanh Hóa 100 triệu đồng.

Tố Phương