TP Thanh Hóa đảm bảo an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong dịp tết

Thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 8-12-2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền TP Thanh Hóa đã tổ chức cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên địa bàn TP Thanh Hóa diễn ra trong không khí vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm và nghĩa tình.

Với tinh thần “không để ai không có tết”, trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP Thanh Hóa đã thành lập các đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân; thăm hỏi, tặng quà, chúc tết, chúc thọ, mừng cho người cao tuổi, đảng viên cao tuổi, cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, cán bộ chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu, người có công, gia đình chính sách, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trước, trong và sau tết trên địa bàn. Trong đó, thành phố đã tặng quà cho 884 hộ nghèo, hộ cận nghèo, với số tiền là 528,5 triệu đồng; hỗ trợ 692 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 351 triệu đồng. Các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể của thành phố đã vận động các nhà hảo tâm tặng 3.500 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá gần 1,8 tỷ đồng.

Khu tượng đài Lê Lợi thu hút người dân trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Cùng với đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm nguồn cung hàng hóa dồi dào, đa dạng về chủng loại, giá cả ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân trong dịp tết, TP Thanh Hóa tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đến ngày 3-2-2022, trên địa bàn thành phố số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm vắc xin mũi 1 đạt 99,95%, mũi 2 trên 99%; số người từ 12 đến 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 99,8%; mũi 2 đạt 99,3%. Riêng mũi 3, số người được tiêm liều nhắc lại là 17.193 người, liều bổ sung là 45.712 người. Trong đó, chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 mùa Xuân năm 2022 từ ngày 29-1-2022 đến 3-2-2022, có 1.631 người được tiêm.

Theo thống kê, toàn thành phố có 3.696 người từ tỉnh ngoài trở về địa phương trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. 100% số người về địa phương đều đã khai báo y tế. Đối với các trường hợp trở về địa phương các phường, xã đã áp dụng biện pháp cách ly tại nhà: 145 người; còn lại là theo dõi sức khỏe.

Để đảm bảo an ninh - trật tự phục vụ Nhân dân vui xuân, đón tết, thành phố đã huy động 5.045 cán bộ, chiến sỹ công an, dân quân tự vệ, dân phòng, thành lập 929 chốt và 75 tổ tuần tra phòng, chống đốt pháo nổ và thả đèn trời trái phép.

Từ ngày 23 Tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết Nhâm Dần, lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lập biên bản vi phạm hành chính 125 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 52 phương tiện, phạt tiền gần 80 triệu đồng. Công an thành phố đã vận động người dân đến giao nộp 6 khẩu súng. Nhờ vậy, tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn thành phố trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Dần được đảm bảo, không xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ, không xảy ra tội phạm vi phạm pháp luật hình sự, không xảy ra đốt pháo nổ và thả đèn trời trái phép, không xảy ra ùn tắc giao thông và cháy nổ.

Trần Thanh