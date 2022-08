Tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 đảm bảo an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm

Để việc tổ chức các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực và phù hợp với điều kiện, đặc thù của địa phương trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể.

Theo đó, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bố trí kinh phí và tăng cường vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong toàn xã hội để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, tặng quà, trao học bổng cho trẻ em, ưu tiên trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh các sản phẩm, đồ chơi, trò chơi có tính chất bạo lực, phản giáo dục, kém chất lượng, nội dung thông tin, truyền thông xấu, phản cảm, không phù hợp với sự phát triển của trẻ em.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu cho lãnh đạo tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em tại các huyện, thị xã, thành phố; làm đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về kết quả tổ chức Tết Trung thu năm 2022 trên địa bàn tỉnh trước ngày 23-9-2022.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng các chính sách, pháp luật liên quan đến trẻ em; Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2022; các tấm gương người tốt, việc tốt đã giúp đỡ, ủng hộ trẻ em; phê phán, lên án các hành vi thiếu trách nhiệm, vi phạm quyền trẻ em.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh quan tâm tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho học sinh và quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà cho học sinh là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan báo, đài tăng cường thông tin, phát sóng các chương trình, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trò chơi truyền thống phù hợp với trẻ em trong dịp Tết Trung thu.

Sở Y tế chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm, thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị lực lượng thường trực và các trang thiết bị, phương tiện để tổ chức cấp cứu và xử lý kịp thời nếu có ngộ độc thực phẩm xảy ra. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bệnh nhi bị bệnh hiểm nghèo hoặc khuyết tật... đang điều trị tại cơ sở y tế trong dịp Tết Trung thu.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công thương, nhất là thực phẩm phục vụ Tết Trung thu, thực phẩm dành cho trẻ em.

Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để ngăn chặn, xử lý các vi phạm về sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm, hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng, không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các mặt hàng được tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Trung thu như: nước giải khát, bánh trung thu, bánh, kẹo, đồ chơi trẻ em...

Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân cung cấp, phổ biến các nội dung xấu, độc hại, phản cảm, nhất là các thông tin trên mạng Internet, mạng xã hội tác động tiêu cực đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.

Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng cường nội dung, thời lượng thông tin, tuyên truyền về các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em phù hợp với tình hình thực tiễn; xây dựng các chương trình, chuyên mục, phóng sự về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; kịp thời đăng tải toàn bộ nội dung Thư của Chủ tịch nước gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp Tết Trung thu năm 2022.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh vận động nguồn lực từ cộng đồng để tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em, đảm bảo tất cả trẻ em được quan tâm, được vui Tết Trung thu an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; quan tâm bố trí kinh phí của địa phương và vận động của các tổ chức, đơn vị, cá nhân hảo tâm để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà, trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo trong dịp Tết Trung thu; tích cực vận động, khuyến khích người dân tự tạo trò chơi, đồ chơi và sử dụng đồ chơi (sản xuất trong nước, không sử dụng đồ chơi nhập khẩu kém chất lượng, độc hại, nguy hiểm) để phục vụ trẻ em vui chơi trong dịp Tết Trung thu.

Đề nghị Tỉnh đoàn chỉ đạo, hướng dẫn Đoàn Thanh niên các cấp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các hoạt động vui đón Tết Trung thu cho trẻ em tại địa phương bảo đảm an toàn, lành mạnh, thiết thực, tiết kiệm; quan tâm vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Trung thu.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên các cấp phối hợp với chính quyền các địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, huy động, vận động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà cho trẻ em, quan tâm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Căn cứ các nội dung Kế hoạch nêu trên, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các hoạt động Tết Trung thu năm 2022 và gửi báo cáo kết quả về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18-9-2022 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo đúng thời gian quy định.

