Tình người trong dịch bệnh

Dịch bệnh COVID-19 như cơn “cuồng phong” dữ dội làm lao đao bao phận người. Nhưng trong “mây đen”, tình người, nghĩa đồng bào lại tỏa sáng qua những câu chuyện cảm động về sự sẻ chia, hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng. Những hành động đẹp ấy của các tổ chức, cá nhân đã góp phần củng cố niềm tin, tinh thần chiến thắng dịch bệnh.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai chiến dịch hỗ trợ người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản.

“Lá lành đùm lá rách”, “Thương người như thể thương thân” là truyền thống tốt đẹp, quý báu của dân tộc ta. Hơn lúc nào hết, trong dịch bệnh gian nan, vất vả. Truyền thống đoàn kết, chia sẻ khó khăn lại được toàn xã hội phát huy cao độ. Những ngày cuối tháng 11-2021, khu bếp trong ngôi nhà nhỏ ở thôn 2, xã Thọ Thế (Triệu Sơn) của hai vợ chồng anh Nguyễn Văn Tùng luôn thường xuyên đỏ lửa để kịp có những suất ăn cho khu cách ly của xã. Ngày ngày, anh chị cũng đi chợ từ sáng sớm, chọn những thực phẩm tươi ngon, rõ nguồn gốc để về chế biến. Đều đặn ngày 3 bữa, những suất ăn ngon, bảo đảm dinh dưỡng, an toàn thực phẩm được chuyển đến tay người dân và lực lượng chức năng trong khu cách ly tập trung của xã. Anh Nguyễn Văn Tùng cho biết: Mỗi ngày vợ chồng tôi nấu khoảng 100 suất ăn để hỗ trợ cho khu cách ly. Kinh phí do chính quyền xã Thọ Thế vận động các tổ chức, cá nhân chung tay hỗ trợ. Gia đình chúng tôi góp công góp sức hoàn thành các bữa ăn.

Khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân xã Thiệu Trung (Thiệu Hóa) phải thực hiện cách ly tại nhà, những hộ dân không phải cách ly đã mua đồ thiết yếu để hỗ trợ các hộ phải cách ly. Đặc biệt, khi lực lượng tuyến đầu căng mình ngày đêm trực chốt để kiểm soát người ra vào địa phương, không để dịch bệnh lây lan. Người dân trên địa bàn đã động viên tinh thần và hỗ trợ nhu yếu phẩm cho lực lượng chức năng đang tham gia phòng, chống dịch. Ông Trần Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND xã Thiệu Trung, cho biết: Hình ảnh bà con trong thôn hỗ trợ nhau từng bó rau, hộp sữa, khẩu trang đã thể hiện tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Đây là truyền thống tốt đẹp của người dân xã Thiệu Trung.

Nghĩa cử cao đẹp trong những ngày chống dịch của người dân xứ Thanh không chỉ dành riêng cho con em quê Thanh, mà còn lan tỏa rộng khắp đến những mảnh đời khó khăn trong dịch COVID-19 trên mọi miền Tổ quốc. Ví như Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh, hưởng ứng tuần lễ “hướng về thành phố mang tên Bác” trong hơn 1 tháng đã huy động được 9 chuyến xe với khoảng 50 tấn hàng chuyển vào hỗ trợ Nhân dân các tỉnh, thành phố phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hội Chữ thập đỏ Thanh Hóa hỗ trợ người dân vùng dịch tiêu thụ nông sản; hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân các tỉnh bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh hỗ trợ tỉnh Bắc Giang tiêu thụ 100 tấn vải trị giá 1,8 tỷ đồng; hỗ trợ tiền mặt ủng hộ người dân, đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh với tổng số tiền 150 triệu đồng; hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế tặng Hội LHPN tỉnh Hủa Phăn (Lào). Các địa phương, cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh đều tích cực hưởng ứng tuần lễ hướng về thành phố mang tên Bác.

Theo thống kê của MTTQ tỉnh, năm 2021, tỉnh Thanh Hóa đã hỗ trợ hơn 2.300 tấn hàng cho người dân các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng do dịch COVID-19; hỗ trợ hơn 5,6 tỷ đồng cho Hội đồng hương Thanh Hóa tại TP Hồ Chí Minh; hỗ trợ hơn 17 tỷ đồng cho các tỉnh khác bị ảnh hưởng do dịch COVID-19... Không chỉ hỗ trợ tiền, nhu yếu phẩm mà Thanh Hóa còn hỗ trợ các tỉnh phía Nam nhân lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Hằng trăm y, bác sĩ đã đăng ký tình nguyện lên đường tham gia hỗ trợ phòng chống dịch cho các tỉnh phía Nam. Hàng trăm “chiến sĩ” ấy đã gác lại những niềm riêng, vượt qua dịch bệnh, vượt lên khó khăn, nguy hiểm góp sức của mình mang đến cơ hội chiến thắng dịch bệnh cho người dân.

Đặc biệt, đối với đoàn người hồi hương đi qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa, chắc hẳn sẽ khó quên được những hình ảnh đong đầy cảm xúc. Tuy chỉ là những việc làm nhỏ như, dẫn đường, hỗ trợ sửa chữa xe, đổ xăng miễn phí, phát nhu yếu phẩm thiết yếu như bánh ngọt, nước, lương khô... Nhưng đó là những hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp chứa đựng tình cảm chân thành đầy trách nhiệm của các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch và những người dân xứ Thanh. Và đối với gia đình anh Thò Mí Chá, tỉnh Hà Giang trên chặng đường thiên lý ấy gia đình anh đã may mắn dừng chân và gặp những tấm lòng thơm thảo. Khi về đến Khe nước lạnh (thị xã Nghi sơn), vợ anh Chá rơi vào trạng thái mệt mỏi, gần kiệt sức trong khi đang mang bầu. Trước hoàn cảnh này, các thành viên của Câu lạc bộ Thiện nguyện xanh đã nhanh chóng gọi xe, hỗ trợ gia đình anh chị. Anh Chá chia sẻ: “Nhìn vợ bụng bầu sắp đến ngày sinh không thể nhấc nổi bước chân tôi rất lo lắng. Nhưng may mắn, tôi đã gặp được đoàn người đang làm thiện nguyện tại đấy. Họ đã gọi xe, hỗ trợ kinh phí đưa gia đình chúng tôi về nhà an toàn. Ngay sau đó vợ tôi đã sinh hạ mẹ tròn con vuông. Đó là một ân tình, nhân duyên của gia đình chúng tôi với đất và người xứ Thanh”.

Chẳng thể kể hết, cũng chẳng thể nói đủ bằng lời về những việc làm, nghĩa cử thấm đẫm tình người của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân Thanh Hóa trong thời điểm dịch giã. Những nghĩa cử cao đẹp ấy đã và đang củng cố niềm tin, sợi dây đoàn kết toàn dân tộc, tạo sức mạnh vô song chống lại dịch bệnh.

Bài và ảnh: Thùy Linh