Tiếp tục thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân, góp phần từng bước nâng cao đời sống người có công, gia đình người có công với cách mạng.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà gia đình chính sách huyện Yên Định nhân Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27-7-2021.

Toàn tỉnh hiện đang quản lý trên 350.000 người có công; trong đó có trên 4.600 Mẹ Việt Nam Anh hùng, gần 56.000 liệt sĩ, gần 44.000 thương binh, hơn 15.000 bệnh binh, gần 15.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học, trên 300.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nhiệm vụ quốc tế.

Để làm vơi đi những mất mát, thiệt thòi của những người đã hy sinh xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và thân nhân người có công với cách mạng, ngành lao động – thương binh và xã hội đã tích cực hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo đúng quy định. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã tổ chức chi trả trợ cấp ưu đãi hằng tháng đảm bảo đầy đủ, kịp thời cho gần 71.900 đối tượng người có công, với tổng kinh phí thực hiện hơn 142,5 tỷ đồng/tháng; tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính sách mới như: công nhận mới thương binh, liệt sĩ; phong tặng, truy tặng huân, huy chương, danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; trợ cấp điều dưỡng tại gia đình, trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, trợ cấp một lần, trợ cấp hằng tháng khác cho 26.768 trường hợp; giải quyết chế độ mai táng phí người có công 4.767 trường hợp; tiếp nhận, di chuyển, sao lục hồ sơ người có công và cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sĩ 1.525 trường hợp; báo tin mộ liệt sĩ 14 trường hợp; ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí xây vỏ mộ liệt sĩ 42 trường hợp. Ngoài ra, ngành lao động – thương binh và xã hội còn tham mưu để cấp đổi lại 1.334 bằng Tổ quốc ghi công; phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp nhận và an táng 15 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm (Bá Thước); tiếp nhận 8 mộ liệt sĩ do đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quy tập ở trong nước bàn giao về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh.

Cùng với thực hiện các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể các cấp, các đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong, ngoài tỉnh đã tích cực tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng” bằng nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, như: xây dựng nhà tình nghĩa, lập quỹ đền ơn đáp nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc bố mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ, tri ân thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình nhân dịp lễ, tết. Riêng dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đã có 193.058 lượt người có công và thân nhân được nhận quà của Chủ tịch nước và quà tặng của tỉnh, với tổng kinh phí trên 58 tỷ 453 triệu đồng; nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7, có 191.594 lượt người có công và thân nhân được nhận quà của Chủ tịch nước và quà tặng của tỉnh, với tổng kinh phí trên 58 tỷ đồng. Trong 5 năm qua, từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” gần 80 tỷ đồng, toàn tỉnh đã xây dựng, sửa chữa trên 1.500 căn nhà tình nghĩa; tặng trên 1.300 sổ tiết kiệm tình nghĩa cùng nhiều hoạt động thiết thực khác. Theo bà Vũ Thị Hương, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, đến nay hầu hết người có công và thân nhân, con em người có công đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở. 100% Mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống được các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng...

Có thể nói phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công với cách mạng đã thực sự trở thành một phong trào sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành bằng nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa xã hội. Những việc làm đầy trách nhiệm và nghĩa tình đó đã góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công, thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của dân tộc ta, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao tinh thần yêu nước, khơi dậy và bồi đắp những giá trị nhân văn sâu sắc.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc người có công và thân nhân người có công với cách mạng, thời gian tới cấp ủy, chính quyền các địa phương trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công. Ưu tiên nguồn lực giải quyết những yêu cầu cấp thiết đối với người có công, phấn đấu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú và không còn hộ nghèo có thành viên là người có công. Xử lý nghiêm các vụ việc lợi dụng chính sách để trục lợi; đẩy mạnh các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tiếp tục thắp sáng ngọn lửa tri ân đối với người có công với cách mạng.

Bài và ảnh: Mai Phương