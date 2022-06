Tiềm ẩn nguy cơ từ “chuồng cọp”

"Chuồng cọp” ở những khu chung cư, dễ bắt gặp hơn cả là những khu chung cư cũ không chỉ gây mất mỹ quan mà còn dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng hơn đó là chặn đứng lối thoát khi xảy ra sự cố cháy nổ. Dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, giáo dục, kiểm tra, xử lý, song tình trạng này chưa được cải thiện nhiều.

Những “chuồng cọp” tại khu chung cư Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa).

Những tòa chung cư thu nhập thấp Đông Phát (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) chằng chịt những “chuồng cọp” làm bằng vật liệu sắt kiên cố. Diện tích những căn hộ được thiết kế khá nhỏ, có căn chỉ hơn 40m2, vì vậy, cơi nới lan can bằng cách làm chuồng cọp là một trong những giải pháp mà nhiều hộ lựa chọn. Việc xây dựng thêm “chuồng cọp” kiểu mạnh ai nấy làm, nên có những gia đình còn táo bạo đập bỏ phần thành lan can theo thiết kế ban đầu để cơi nới sàn và dựng “chuồng cọp” bảo vệ.

Chị Nguyễn Vân Anh, một cư dân đang sinh sống tại khu chung cư này cho biết: “Nếu quan sát sẽ thấy đa phần các hộ dân tại các tòa chung cư Đông Phát đều đã xây dựng “chuồng cọp” để bao quanh phần lan can của căn hộ mình sinh sống. Trong số này, có những hộ đã chú ý thiết kế ô cửa làm lối thoát hiểm, nhưng bên cạnh đó là những “chuồng cọp” hàn kín, không có lối thoát hiểm. Cách làm này theo tôi chỉ phù hợp để chống trộm, chứ khi không may xảy ra cháy nổ sẽ rất nguy hiểm”.

Ông Nguyễn Công Du, Trưởng phố Đông Phát 1, cho biết: Riêng phố Đông Phát 1 có tổng số 12 tòa chung cư, mỗi tòa cao 5 tầng. Tình trạng người dân xây dựng “chuồng cọp” phổ biến từ giai đoạn đầu khi khu chung cư mới được xây dựng. Nhiều năm trở lại đây, chính quyền các cấp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy, Công an tỉnh và các ngành chức năng đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, vận động người dân tạo lối thoát hiểm thứ 2 bằng cách cắt các ô thoát hiểm trên “chuồng cọp”. Đến nay, tình trạng xây dựng mới “chuồng cọp” khép kín hầu như không còn, song tình trạng những “chuồng cọp” cũ xây dựng trước đây chưa tạo lối thoát hiểm thì vẫn còn sót lại.

Không chỉ những khu chung cư cũ như Đông Phát, những chiếc “chuồng cọp” còn được người dân áp dụng với cả những ngôi nhà ở riêng lẻ, cao tầng khiến khi cháy nổ xảy ra, trong không thể thoát ra, ngoài không thể tiếp cận. Đây cũng chính là nguyên do dẫn đến hậu quả đáng tiếc trong một số vụ hỏa hoạn.

Để nâng cao nhận thức, hành động của người dân trong công tác phòng chống cháy nổ, thời gian qua, TP Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo xây dựng mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Kết quả, tính đến khoảng đầu năm 2022 đã có 53,2% số hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2; 100% các hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh ký cam kết bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, thành phố đã tổ chức hàng loạt các buổi tuyên truyền kết hợp kiểm tra, hướng dẫn an toàn về phòng cháy chữa cháy trên địa bàn.

Qua thực hiện đồng bộ, mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp, hiệu quả quản lý Nhà nước trong phòng chống cháy nổ ở các phường, xã được nâng lên rõ rệt; ý thức chấp hành các quy định của Luật Phòng cháy chữa cháy, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy” của Nhân dân dần đi vào nền nếp. Song, việc vận động người dân chủ động tháo dỡ diện tích cơi nới, mở lối thoát hiểm thứ 2; đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp không chấp hành quy định vẫn được ngành chức năng tiếp tục tăng cường nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đặc biệt là khi mùa nắng nóng, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ đã đến.

Bài và ảnh: Phương Chi