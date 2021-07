(Baothanhhoa.vn) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 22-7 đến ngày 24-7-2021, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa từ 150-300mm/đợt, khu vực Đông Bắc Bộ và Sơn La lượng mưa phổ biến từ 80-150mm/đợt.

{title} Thủy điện Bá Thước 1 xả lũ lưu lượng từ 950m3/s đến 1550m3/s

Ảnh minh họa

Hiện nay trên sông Mã nước đang về hồ thủy điện Bá Thước 1 với lượng lưu 450m3/s; cùng với lưu lượng xả về hạ du của thủy điện Trung Sơn và lượng mưa của lưu vực từ Trung Sơn đến Bá Thước 1 nên dự báo lưu lượng về hồ Bá Thước 1 tăng lên từ 950 m3/s đến 1500m3/s.

Căn cứ dự báo thời tiết của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, Công ty CP thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa tiến hành xả lũ hồ chứa thủy điện Bá Thước 1 từ 18h30 phút ngày 23-7 đến 08h00 phút ngày 28-7. Trong đó, lưu lượng xả tràn từ 250m3/s đến 850m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ); lưu lượng qua tổ máy 700 m3/s. Tổng lưu lượng nước về hạ du từ 950m3/s đến 1550m3/s. Mực nước hạ lưu nhà máy sẽ tăng thêm từ 1m đến 3m.

Để bảo đảm an toàn cho người và tài sản của nhân dân, chính quyền địa phương, các xã hạ du thuộc huyện Bá Thước cần thông báo cho nhân dân và các thôn nằm dọc bờ Sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, trâu bò, cá, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa vật kiến ​​trúc. Người dân tuyệt đối không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá,... những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết.

Tùng Lâm

