Thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách trong dịp tết và mùa lễ hội xuân 2021

Lực lượng cảnh sát xử phạt xe ô tô dừng đón, trả khách không đúng quy định tại tuyến đường tránh phía Đông TP Thanh Hóa.

Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của Nhân dân, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT), nhất là hoạt động vận tải hành khách, Công an tỉnh và Sở Giao thông – Vận tải xây dựng Kế hoạch số 404/KHLN–CA–GTVT về việc phối hợp quản lý, tổ chức vận tải và kiểm soát, xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở khách trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021.

Ngay sau kế hoạch ban hành, triển khai thực hiện, trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2021, chúng tôi đã có mặt ở một số tuyến giao thông trên địa bàn nhiều huyện, TP Thanh Hóa, như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 47, Quốc lộ 45 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn. Thực tế cho thấy, người và phương tiện tham gia giao thông, nhất là ở các tuyến đường giao thông trên địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa tăng cao hơn so với ngày thường. Tuy nhiên, nhiều người điều khiển xe ô tô, nhất là xe mô tô vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, lấn chiếm làn đường; ngoài ra, xe ô tô khách dừng đón trả khách trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Thanh Hóa, huyện Hoằng Hóa xảy ra nhiều, làm ách tắc giao thông cục bộ, gây mất trật tự, ATGT. Theo dự báo của Sở Giao thông – Vận tải, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, người và phương tiện tham gia giao thông sẽ tăng cao, nếu các lực lượng chức năng không có sự kiểm tra, xử lý hiệu quả thì việc vi phạm các quy định về trật tự, ATGT sẽ xảy ra và tiềm ẩn gây tai nạn giao thông, trong đó có xe ô tô chở khách.

Đồng chí Trịnh Ngọc Minh, Chánh Thanh tra Sở Giao thông – Vận tải, cho biết: Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 404, lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, thanh tra giao thông – vận tải mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021. Trọng tâm là bố trí đủ lực lượng tuần tra lưu động khép kín địa bàn, đấu tranh, ngăn chặn vi phạm của xe ô tô khách, tập trung các hành vi, như: trên xe không niêm yết tuyến vận tải, tên doanh nghiệp, giá vé, số điện thoại đường dây nóng, chạy xe không đúng tuyến, chở quá số người theo quy định, tua lượn đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy quá tốc độ, rượt đuổi nhau trên đường tranh giành khách...

Thực hiện Kế hoạch phối hợp số 404, Công an tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải đã và sẽ tăng cường lực lượng, phương tiện thực hiện tuyên truyền các quy định của pháp luật về trật tự, ATGT đến người dân, nhất là những người tham gia giao thông. Đồng thời, siết chặt kỷ cương, trật tự trong hoạt động vận tải; quản lý các bến, bãi đỗ xe; kiên quyết không để xảy ra tai nạn nghiêm trọng liên quan đến xe ô tô chở khách, ùn tắc giao thông kéo dài và phương tiện chở khách nhồi nhét, ép giá, ép khách. Phát huy tối đa vai trò, chức năng, phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ của các lực lượng công an, thanh tra giao thông – vận tải; bảo đảm việc phối hợp nhịp nhàng, thống nhất. Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước và ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ; nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của đội ngũ lái xe, các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô. Công an tỉnh, Sở Giao thông – Vận tải yêu cầu trong quá trình thực hiện phải bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cho lực lượng thực thi nhiệm vụ và người dân. Huy động tối đa phương tiện, tổ chức vận tải hợp lý trên cơ sở quay vòng, tăng chuyến trong thời gian phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021; đồng thời, bố trí xe dự phòng để chuyển tải khi bị sự cố, tai nạn hoặc buộc hạ tải. Nghiêm cấm các doanh nghiệp bỏ chuyến, bỏ lốt trên tuyến cố định để vận chuyển khách theo hợp đồng. Bố trí đủ xe, lái xe, nhân viên phục vụ trên xe theo quy định, đặc biệt đối với các tuyến đường dài, bảo đảm thực hiện đúng thời gian làm việc của lái xe 1 ngày không quá 10h, không lái xe liên tục quá 4h. Thực hiện việc kê khai, niêm yết và bán vé theo đúng quy định. Thông báo cho các đơn vị vận tải khách trong tỉnh đăng ký phương tiện phục vụ hành khách trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, phương tiện huy động từ các xe hoạt động theo loại hình kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, du lịch... Các ban quản lý bến xe khách bố trí cán bộ thường trực kiểm tra việc chấp hành quy định về vận chuyển hành khách của các chủ phương tiện, lái xe trước khi xuất bến. Các chủ phương tiện, lái xe, các đại lý bán vé phải hướng dẫn hành khách chỉ tập trung đón xe tại các bến xe, điểm đỗ xe đã được quy định. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng xe khách quay vòng thu gom khách. Sở Giao thông – Vận tải cũng đã thông báo cho các đơn vị vận tải khách trong tỉnh đăng ký phương tiện phục vụ hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đồng thời, thông báo đến ban ATGT, sở giao thông – vận tải các tỉnh, thành phố đề nghị hỗ trợ tăng cường phương tiện trong trường hợp cần thiết. Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông – Vận tải, các đơn vị vận hành các tuyến xe buýt đã khảo sát nhu cầu của khách ở từng tuyến và xây dựng, triển khai kế hoạch tăng tần suất hoạt động của xe buýt để tập trung giải tỏa, đưa nhanh số khách từ TP Thanh Hóa về các huyện, thị xã trong tỉnh và ngược lại. Để tạo thuận lợi cho các đơn vị, cá nhân trong việc vận tải khách, Sở Giao thông – Vận tải giao cho Phòng Quản lý vận tải, trước Tết Nguyên đán 15 ngày, cấp phù hiệu tăng cường bổ sung khoảng 60 xe để đón khách từ các tỉnh phía Nam về Thanh Hóa và trước Tết Nguyên đán 10 ngày bổ sung thêm 30 xe đón khách từ Hà Nội về Thanh Hóa. Đồng thời, bố trí quay vòng, tăng chuyến khoảng từ 80 - 100 chuyến/ngày trong các ngày cao điểm tại đầu Hà Nội (trước tết) để giải tỏa hành khách tại bến xe. Sau Tết Nguyên đán, từ ngày 14–2-2021 (mùng 3 Tết Tân Sửu) đến ngày 3–3-2020 (20-1 âm lịch), điều động tăng cường 60 - 80 xe giải tỏa khách tại các bến xe trong tỉnh đi các tỉnh phía Nam (TP Hồ Chí Minh, Bình Dương...). Bổ sung từ 40 - 50 xe tăng cường cho tuyến Thanh Hóa - Hà Nội; bố trí quay vòng, tăng chuyến khoảng từ 100 - 120 chuyến/ngày.

Đi đôi với đó, các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lái xe, nhân viên phục vụ, đơn vị vận tải, ban quản lý bến xe, đại lý bán vé vi phạm quy định về vận tải hành khách. Lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, thanh tra giao thông – vận tải mở đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT trong dịp tết; trọng tâm trên các tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 45, Quốc lộ 47, Quốc lộ 217, Quốc lộ 10, Quốc lộ 15A, đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đường Hồ Chí Minh và các địa bàn trọng điểm. Lập 1 chốt kiểm soát liên ngành tạm thời trên Quốc lộ 1A; 2 tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc các địa bàn trọng điểm. Phòng kinh tế và hạ tầng và công an các huyện, thị xã, thành phố báo cáo chủ tịch UBND, ban ATGT cùng cấp Kế hoạch số 404 về phối hợp tổ chức vận tải khách bằng xe ô tô trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 để tranh thủ sự chỉ đạo; đồng thời, xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện vận tải khách trong dịp tết tại địa phương.

Xuân Cường