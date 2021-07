Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19

Một trong những thông điệp truyền thông quan trọng, được Bộ Y tế và BHXH Việt Nam lựa chọn cho Ngày BHYT Việt Nam (1-7) năm nay là thực hiện BHYT toàn dân, góp phần nâng cao sức khỏe, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Theo đó, bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân là “đích” đến thể hiện tính ưu việt, công bằng trong chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Để đạt được mục tiêu này, không cách nào khác là phát triển bền vững, tiến tới BHYT toàn dân.

Mỗi cán bộ BHXH là một tuyên truyền viên gắn bó, gần gũi với người dân. Ảnh: T.H

Chủ đề Ngày BHYT Việt Nam hoàn toàn phù hợp với tình hình thực tế. Bởi dịch COVID-19 đang bùng phát, diễn biến phức tạp, đã làm ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, khiến tình trạng mất việc làm diễn ra khá trầm trọng. Trong trường hợp người lao động mất việc làm, chưa kịp thời tham gia BHYT hộ gia đình, đồng nghĩa với việc họ không được hưởng các quyền lợi chăm sóc sức khỏe từ quỹ BHYT. Hiện nay, với các trường hợp mắc COVID-19, quỹ BHYT cũng đảm nhận việc thanh toán phần chi phí khám, chữa các bệnh khác theo quy định, trừ chi phí khám, chữa bệnh (KCB) do COVID-19 đã được ngân sách Nhà nước chi trả. Còn đối với người dân đã tham gia BHYT, nhất là những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, vẫn có thể yên tâm sử dụng các dịch vụ y tế cần thiết để chăm sóc, nâng cao sức khỏe bản thân, sẵn sàng đương đầu với dịch bệnh. BHYT có vai trò là thiết chế tài chính bảo vệ người tham gia tránh những nguy cơ phải chi trả chi phí y tế quá cao nếu chẳng may mắc bệnh. Hơn nữa, trong công cuộc phòng, chống COVID-19 còn cho thấy rất rõ vai trò, lợi ích, ý nghĩa an sinh xã hội của BHYT mang lại. Vì lẽ đó, có thể coi việc tham gia BHYT, hiện thực hóa mục tiêu BHYT toàn dân là một trong những giải pháp cấp bách và cần thiết.

Những tháng đầu năm 2021, vượt qua những khó khăn do dịch bệnh gây ra, ngành BHXH Thanh Hóa đã cố gắng, nỗ lực, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ, vì thế công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vẫn có chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm, toàn tinh phát triển tăng mới được 12.176 người tham gia BHXH bắt buộc, 14.381 BHXH tự nguyện, 63.323 người tham gia BHYT. Tỷ lệ bao phủ đạt trên 87% dân số (chưa tính số lao động tham gia BHYT đi làm các tỉnh khác, nếu tính cả đối tượng lao động này tham gia BHYT toàn tỉnh đạt tỷ lệ bao phủ khoảng 90% dân số).

Theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 1-1-2021 của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; trong đó giao chỉ tiêu phát triển BHYT đạt tỷ lệ bao phủ 90,8%. Đây là mục tiêu cũng là thách thức, đồng thời khẳng định ý nghĩa quan trọng của chính sách BHYT trong giai đoạn hiện nay.

Để thực hiện tốt hơn nữa chính sách BHXH, BHYT và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người tham gia, mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định số 1834/QĐ-UBND về việc thành lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh và giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT cho UBND các huyện, thị xã, thành phố; đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của từng cấp. Ban chỉ đạo cũng sẽ thực hiện dự toán chi KCB BHYT do Thủ tướng Chính phủ giao hàng năm; xây dựng và triển khai các giải pháp phòng ngừa, chống tiêu cực khi lập hồ sơ thanh toán chế độ BHXH, BHYT nhằm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; đảm bảo quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp tới người dân về lợi ích khi tham gia BHXH, BHYT để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu dài, bền vững.

Thực tế cho thấy, để mọi người dân sớm được hưởng quyền an sinh về BHYT, điều kiện quan trọng nhất là sự quan tâm của cả hệ thống chính trị; ý thức của người dân, cơ sở y tế về ý nghĩa của việc tham gia BHYT; việc giám sát và sử dụng hiệu quả quỹ KCB BHYT. Đối với các cơ sở KCB BHYT cần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong KCB BHYT, kịp thời cập nhật dữ liệu lên Cổng thông tin giám định điện tử, nhằm minh bạch trong quản lý và chia sẻ, sử dụng thông tin giữa các cơ sở y tế và cơ quan BHXH. Đối với cơ quan BHXH tỉnh, với vai trò là cơ quan thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHXH tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tinh thần phục vụ; đổi mới công tác giám định BHYT; tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật BHYT, BHXH; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật BHYT... Cùng với đó, BHXH các huyện, thị xã, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương hằng năm; giao chỉ tiêu tham gia BHYT đến từng xã, gắn trách nhiệm của chủ tịch UBND xã, lấy chỉ tiêu phát triển đối tượng làm chỉ tiêu xét thi đua - khen thưởng hằng năm.

Nguyễn Thế Sợi

Phó Giám đốc BHXH tỉnh Thanh Hóa