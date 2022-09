Thọ Xuân tăng cường đảm bảo an toàn giao thông tại các cầu phao dân sinh

Huyện Thọ Xuân hiện có 3 cầu phao dân sinh đang hoạt động, đó là cầu phao xã Xuân Hòa đi xã Xuân Tín, cầu phao xã Thọ Hải đi xã Thọ Minh và cầu phao xã Thọ Diên đi xã Xuân Thiên. Trước mùa mưa bão, UBND huyện đã yêu cầu các đơn vị quản lý, khai thác và vận hành các cầu phao của huyện tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua cầu.

Để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại qua cầu phao, UBND huyện Thọ Xuân đã yêu cầu các tổ cầu đang khai thác, vận hành cầu phao tăng cường kiểm tra định kỳ các thiết bị an toàn như lan can 2 bên cầu, dầm mặt cầu, đường lên xuống 2 bên cầu... nhằm kịp thời phát hiện hư hỏng có phương án sửa chữa, thay thế. Trong quá trình vận hành, thường xuyên nhắc nhở người qua cầu tuân thủ nghiêm quy định, nội qui khi lên xuống.

Từ tháng 4-2021, UBND huyện Thọ Xuân đã yêu cầu các đơn vị khai thác, vận hành cầu phao bố trí dụng cụ nổi và phao cứu sinh dọc 2 bên cầu phao phòng xảy ra sự cố kịp thời ứng cứu. Mặt khác, trong những ngày mưa bão tăng cường nhân lực trực 24/24h theo dõi diễn biến thời tiết, khi nước lũ lên cao sẽ tiến hành cắt cầu.

Dự báo năm nay thời tiết sẽ có diễn biến bất thường. Do đó, các đơn vị đang quản lý, vận hành cầu phao của huyện Thọ Xuân cần tiếp tục chủ động tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện đi lại trên các cầu phao, nhất là trong mùa mưa bão.

Đỗ Duy Nhã