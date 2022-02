Thấp thỏm sống trong nỗi lo sạt lở bờ tả sông Hoàng

Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ tả sông Hoàng, đoạn qua thôn Long Đông Thành, xã Quảng Long (Quảng Xương) ngày càng diễn biến phức tạp, gây mất an toàn đến đời sống và tính mạng của người dân.

Nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng đê tả sông Hoàng qua thôn Long Đông Thành, xã Quảng Long (Quảng Xương).

Qua tìm hiểu thực tế khu vực bờ tả sông Hoàng, đoạn qua thôn Long Đông Thành, xã Quảng Long nằm ở cuối bờ lõm của đoạn sông cong, dòng chủ lưu hướng thẳng vào bờ, gây ra hiện tượng sạt lở nghiêm trọng, vách lở đứng thành, cục bộ có vị trí cung sạt đã áp sát nhà ở của một số hộ dân và tuyến đường giao thông liên thôn đã được bê tông hóa. Hiện đoạn sông này đang tiếp tục có diễn biến sạt lở phức tạp, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Để đảm bảo an toàn cho các hộ dân và các công trình đường giao thông nông thôn bị ảnh hưởng trên địa bàn, xã Quảng Long đã gia cố tạm thời các vị trí bị xói lở để tránh nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông qua đoạn đường này. Nhiều hố sạt người dân dùng thân cây cọ cắt từng khúc lấp xuống, chống nước xói mòn. Tuy nhiên, đây chỉ là những giải pháp tình thế, còn về lâu dài thì cần có phương án đầu tư có quy mô, kiên cố tuyến sông này thì mới hy vọng hạn chế được tình trạng sạt lở bờ sông trong mùa mưa bão. Bà Lê Thị Tuyết, thôn Long Đông Thành, cho biết: Tình trạng sạt lở ở sông Hoàng thời gian gần đây đã sát vào móng nhà của gia đình và hộ dân bên cạnh. Vào mùa mưa lũ, nước sông dâng lên tràn vào nhà, ngập cả đường đi, để đảm bảo an toàn, các gia đình sống trong khu vực sạt lở sơ tán đến nhà hàng xóm ở nhờ. Hiện tại, đoạn sạt lở này vẫn chưa được xử lý triệt để, mùa mưa bão sắp tới nếu xảy ra trận lũ thì nguy cơ các nhà sống trong khu vực này bị cuốn trôi xuống sông là rất lớn.

Theo thống kê của UBND xã Quảng Long, khu vực sạt lở bờ tả sông Hoàng có 223 hộ dân/951 khẩu của thôn Long Đông Thành đã sinh sống từ lâu đời. Ông Lê Bá Hùng, Chủ tịch UBND xã Quảng Long, cho biết: Trước đây bờ tả sông Hoàng cách mép nước khoảng 10 - 15m, những năm gần đây do mưa lũ diễn biến phức tạp khiến bờ sông bị sạt lở sâu vào khu dân cư của địa phương. Qua kiểm tra thực tế, đoạn sạt lở nghiêm trọng bờ tả sông Hoàng có chiều dài khoảng 650m. Trong hai năm trở lại đây, diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp hơn, khiến một số hộ dân bị sạt sát vách nhà và những hàng cây cổ thụ dọc bờ sông bị bật gốc. Trước thực trạng đó, xã đã báo cáo với UBND huyện Quảng Xương để kiểm tra thực tế và có biện pháp khắc phục. Trước mắt, để đảm bảo an toàn cho các hộ dân đang sinh sống gần khu vực sạt lở và tuyến đường giao thông của thôn Long Đông Thành, xã đã kiểm tra, rà soát để chủ động di dời dân cư ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân. Đồng thời, cắm biển cảnh báo tại tuyến đường giao thông đang có diễn biến sạt lở nghiêm trọng để cảnh báo người và phương tiện tham gia giao thông. Về lâu dài, để kịp thời khắc phục tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ tả sông Hoàng, nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng cho người dân trong khu vực, các ngành có liên quan của tỉnh sớm có biện pháp xử lý cấp bách sự cố sạt lở xây dựng tuyến kè gia cố bờ sông.

Bài và ảnh: Hải Đăng