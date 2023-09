Thanh Hóa thành lập 2 đoàn kiểm tra công tác PCCC và CNCH

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 3465/QĐ-UBND về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH).

Theo đó, thành lập 2 đoàn kiểm tra liên ngành về công tác PCCC và CNCH theo Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 14-8-2023 và Công văn số 13751/UBND-KSTTHCNC ngày 18-9-2023 của UBND tỉnh.

Đoàn kiểm tra số 1 do Đại tá Lê Như Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra số 2 do ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Công Thương làm trưởng đoàn.

Hai đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổ chức kiểm tra đối với một số cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn tỉnh thuộc các loại hình: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, truyền tải điện; cơ sở có công suất tiêu thụ điện lớn; nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Nội dung kiểm tra gồm: Kiểm tra trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ cơ sở trong hoạt động PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật; điều kiện an toàn về PCCC và CNCH đối với cơ sở theo quy định tại Điều 5, Điều 7 Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24-11-2020 của Chính phủ; Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18-7-2023 của Chính phủ.

Kiểm tra, hướng dẫn công tác quản lý hoạt động xây dựng, cải tạo các loại hình cơ sở thuộc đối tượng kiểm tra để đảm bảo phù hợp theo quy hoạch xây dựng, giấy phép xây dựng và chất lượng công trình theo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các quy định của pháp luật.

Kiểm tra phù hợp trong việc đăng ký kinh doanh hoạt động chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Kiểm tra, hướng dẫn các điều kiện an toàn điện trong việc thiết kế, lắp đặt, sử dụng trước và sau trạm biến áp, công tơ của các cơ sở có công suất sử dụng điện lớn, chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật vàcác quy định của pháp luật; đặc biệt là kiểm tra hệ thống điện, quản lý, sử dụng điện để sạc xe ô tô, xe máy điện, xe đạp điện.

Theo kế hoạch, từ ngày 27-9 đến trước ngày 25-10-2023 sẽ hoàn thiện việc kiểm tra đối với các nhà chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

Từ ngày 25-10 đến hết ngày 15-12-2023, hoàn thành việc kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, truyền tải điện; cơ sở có công suất tiêu thụ điện lớn.

TS