Thanh Hóa: Đăng ký ô tô, xe máy tại Công an cấp huyện, cấp xã từ ngày 21-5-2022

Từ ngày 21-5, việc thực hiện đăng ký, cấp biển số xe ô tô, mô tô sẽ được phân cấp cho Công an cấp huyện và cấp xã theo quy định tại Thông tư số 15 ngày 6-4-2022 của Bộ Công an. Hiện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnhThanh Hóa đã phối hợp với Công an các địa phương khẩn trương chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện để sẵn sàng triển khai thực hiện, đảm bảo yêu cầu tiến độ đề ra.

Công an huyện Nông Cống chuẩn bị các điều kiện để triển kha công tác cấp đăng ký xe ô tô tại trụ sở Công an huyện. (Ảnh nguồn: TTV)

Tại huyện Quảng Xương, ngoài việc Công an huyện được phân cấp thực hiện đăng ký xe ô tô, mô tô, xe gắn máy và xe máy điện, có 4 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe mô tô, gắn máy, xe máy điện. Đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị từ tuyên truyền, thông báo công khai chủ trương của Bộ Công an về phân cấp thực hiện đăng ký cấp biển số xe cho tổ chức và công dân đến việc đầu tư trang bị các điều kiện cơ sở vật chất của các đơn vị đều đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ Nhân dân.

Trung tá Trần Văn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết: “Chúng tôi đã chuẩn bị 1 phòng để làm các thủ tục tiếp dân và đăng ký xe cho công dân; chuẩn bị các phương tiện, máy móc, trang thiết bị, cơ sở vật chất, niêm yết quy trình thủ tục theo quy định. Đối với công an cấp xã, chúng tôi đã chủ động xuống làm việc trực tiếp với cấp uỷ, chính quyền, trưởng công an các xã để khảo sát, kiểm tra cơ sở vật chất để chuẩn bị triển khai có hiệu quả”.

Còn Đại uý Hoàng Văn Chiến, Trưởng Công an xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương cho biết: “Đây là việc hoàn toàn mới, thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác chuẩn bị, tiếp thu những chỉ đạo của Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh để thực hiện quy trình nhanh, gọn, tiện lợi nhất cho người dân. Chúng tôi cũng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chuẩn bị về cơ sở hạ tầng, phòng tiếp dân, phòng kho để chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, đảm bảo cho công tác đăng ký phương tiện”.

Thực hiện Thông tư số 15 của Bộ Công an, Công an tỉnh Thanh Hoá sẽ phân cấp đăng ký xe ô tô cho 26/27 đơn vị Công an cấp huyện (trừ Công an thành phố Thanh Hoá); tiếp tục phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho 9 đơn vị Công an cấp huyện còn lại, gồm: Công an thành phố Thanh Hóa, Công an các huyện Đông Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Triệu Sơn, Hà Trung, Hoằng Hóa, Quảng Xương, Nông Cống. Đồng thời tiến hành phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện cho 68 đơn vị Công an cấp xã có đủ điều kiện theo quy định.

Thượng tá Trịnh Cao Cường, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã chuẩn bị và tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch như kế hoạch phân cấp, kế hoạch tập huấn và cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, con người để phục vụ Nhân dân, đúng ngày 21-5-2022 tất cả các đơn vị được phân cấp sẽ tiến hành giải quyết đăng ký xe cho Nhân dân, giải quyết đúng, chu đáo, nhiệt tình, đầy đủ theo đúng quy định của Bộ Công an.

