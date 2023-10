Thăm, tặng quà con cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh đặc biệt, bị khuyết tật nhân dịp Tết Trung thu

Nhân dịp Tết Trung thu 2023, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, tặng quà và động viên 4 cháu là con cán bộ chiến sĩ, lao động hợp đồng có hoàn cảnh đặc biệt; bị khuyết tật, đang được Hội Phụ nữ đơn vị nơi bố, mẹ công tác nhận đỡ đầu, chăm sóc theo chương trình “Mẹ đỡ đầu - Kết nối yêu thương”.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà con CBCS bị bệnh tật bẩm sinh.

Theo đó, đại diện Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em đã đến thăm, động viên cháu Nguyễn Giang Đông, sinh năm 2016 ở phường Quảng Thịnh, TP Thanh Hóa là con của Đại úy Nguyễn Hùng Cường, cán bộ Tiểu đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu; cháu Trịnh Trần Phương Nam, sinh năm 2018 ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa là con của chị Trần Thị Hằng, lao động hợp đồng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Đây là 2 cháu đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng do bệnh tật bẩm sinh.

Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh Thanh Hóa thăm, tặng quà con CBCS có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Trung thu.

Thăm, tặng quà 2 cháu Mai Phương Linh, sinh năm 2014 và Mai Phương Vy, sinh năm 2017 ở xã Nga Yên, huyện Nga Sơn. Đây là 2 cháu mồ côi bố từ nhỏ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, mẹ đang là lao động hợp đồng tại Công an huyện Nga Sơn.

Với mong muốn đem một mùa Trung thu đoàn viên và ngập tràn niềm vui cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, nhất là đối với gia đình CBCS có con bị khuyết tật, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em Công an tỉnh và lãnh đạo Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an huyện Nga Sơn đã thăm, tặng quà cho các em những suất quà ý nghĩa mang đậm truyền thống dân tộc như: Bánh Trung thu, đèn ông sao, đồ chơi...

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh và các đơn vị Công an cơ sở nhằm sẻ chia và nhân lên tình yêu thương đối với các cháu thiếu niên, nhi đồng là con CBCS, lao động hợp đồng trong Công an Thanh Hóa. Qua đó động viên và đem đến cho các cháu một mùa Trung thu vui vẻ và ấm áp; giúp các cháu có thêm niềm vui và động lực để phấn đấu, học tập, tu dưỡng, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Minh Phương (CTV)