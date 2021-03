Thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại Nghệ An

Chiều 16-3, lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Thành uỷ TP Sầm Sơn đã đến tỉnh Nghệ An để thăm hỏi các nạn nhân bị va chạm tại nạn giao thông.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình có nạn nhân tử vong.

Tại buổi thăm hỏi, đoàn công tác đã đến các bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An; bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An. Đây là những nơi đang tiếp nhận các nạn nhân gặp nạn trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra sáng nay tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Tại các nơi đến thăm, các thành viên trong đoàn công tác đã thăm hỏi tình hình sức khoẻ các nạn nhân, động viên, chia sẻ với nạn nhân và gia đình nạn nhân; đồng thời, trao tiền hỗ trợ cho nạn nhân và gia đình có người bị nạn. Đoàn công tác cũng đã gặp gỡ đội ngũ y bác sỹ đang trực tiếp điều trị cho các nhân để hỏi thăm tình hình sức khỏe của các nạn nhân. Qua đó, đề nghị tại các bệnh viện tiếp tục tận tình cứu chữa, điều trị cho các nạn nhân bị thương.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị thương nặng tại Bệnh viên Hữu Nghị đa khoa Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ sáng ngày 16-3, trên Quốc lộ 1, đoạn qua xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô khách BKS 36B03412 và xe đầu kéo BKS 37V-0047, rơ moóc BKS 37R-000.24 đang đỗ bên đường. Được biết, xe khách xuất phát tại TP Sầm Sơn chở bản hội đi lễ đầu năm tại tỉnh Nghệ An. Khi di chuyển qua địa bàn huyện Nghi Lộc đã xảy ra va chạm với xe đầu kéo đang đậu nghỉ trên Quốc lộ 1.

Đoàn công tác thăm hỏi gia đình có nạn nhân bị thương nặng tại Bệnh viện đa khoa 115 Nghệ An.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 22 người. Vụ tai nạn khiến 2 hành khách trên xe tử vong, gồm: Ông Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1961, tại Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội; bà Trần Thị Thạch, sinh năm 1969, phường Bắc Sơn, TP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. 20 người còn lại đã được đưa vào bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An và bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An cấp cứu. Đến 18 giờ 30, ngày 16-3, 18 người đã được xuất viện, còn lại 2 nạn nhân nặng đang được đội ngũ bác sỹ tại các bệnh viện tỉnh Nghệ An tích cực theo dõi, điều trị.

Hương Thơm