(Baothanhhoa.vn) - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021, ngày 22-11 Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Hà Trung và Nga Sơn.

{title} Thăm hỏi, động viên nạn nhân, người thân nạn nhân bị tại nạn giao thông tại huyện Nga Sơn và Hà Trung Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2021, ngày 22-11 Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Hà Trung và Nga Sơn. Anh Vũ Văn Tứ, thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn bị TNGT, hiện bị mất trí nhớ, có mẹ già, con nhỏ. Tại huyện Hà Trung, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho anh Vũ Văn Tứ ở thôn Quý Tiến, xã Hà Sơn; gia đình các nạn nhân bị tử vong: Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Chí Hướng ở thôn Đô Mỹ, xã Hà Tân. Động viên và tặng quà các em Bùi Thị Thu Hà, Bùi Văn Tiến ở thôn Đô Lương, xã Nga Thủy có mẹ mất do TNGT, bố đi làm ăn xa. Tại huyện Nga Sơn, đoàn đã đến thăm, tặng quà cho gia đình em Bùi Thị Thu Hà, Bùi Văn Tiến ở thôn Đô Lương, xã Nga Thủy; gia đình em Nguyễn Tiến Phong ở thôn Hoàng Long, xã Nga Thủy và gia đình nạn nhân Mai Văn Tiến ở thôn Cần Thanh, xã Nga Hải. Thăm hỏi em Nguyễn Tiến Phong ở thôn Hoàng Long, Nga Thủy, Nga Sơn bị tai nạn giao thông, đang nằm liệt giường, hoàn cảnh khó khăn, bố đi làm ăn xa. Tại các gia đình đến thăm, Ban ATGT tỉnh, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã trao quà; các thành viên trong đoàn chia sẻ mất mát với người thân các gia đình có nạn nhân bị tử vong do TNGT, động viên các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn để ổn định, vươn lên trong cuộc sống. Thăm gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông Mai Văn Tiến. Anh Tiến khi còn sống là lao động chính trong gia đình, vợ anh không có công việc ổn định, hiện đang nuôi 3 con nhỏ, bố mẹ già yếu, tàn tật. Đồng thời đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Tại mỗi điểm đến, đại diện Ban ATGT tỉnh đã chia sẻ mất mát với người thân các nạn nhân tai nạn giao thông và động viên các gia đình nỗ lực vượt qua nỗi đau, vươn lên trong cuộc sống. Ngày Chủ nhật tuần thứ ba của tháng 11 hằng năm được chọn làm Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông trên toàn cầu. Tại Việt Nam, lần đầu tiên Ủy ban ATGT Quốc gia phát động kế hoạch hưởng ứng vào ngày 19-11-2012 và đến năm 2013 thì được tổ chức thường niên trong phạm vi cả nước nhằm cảnh báo xã hội về thảm họa tai nạn giao thông; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, phòng tránh tai nạn giao thông. Khánh Phương

Khánh Phương

Từ khóa: Nạn nhânTai nạn giao thôngTrật tự ATGTBan ATGT tỉnhỦy ban ATGT quốc gia