Thăm, động viên CBCS bị thương khi truy bắt tội phạm ma túy

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đến thăm hỏi, động viên cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh và cán bộ Công an huyện Mường Lát bị thương khi tham gia truy bắt các đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm hỏi, động viên 2 CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ.

Trước đó vào hồi 23h40’ ngày 13-4-2022, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Mường Lát và Quan Hóa bắt quả tang 4 đối tượng: Vi Văn Thông, sinh năm 2000 ở xã Quang Chiểu, huyện Mường Lát; Đỗ Minh Tú, sinh năm 1972 ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn; Lương Ngọc Thành, sinh năm 2000 và Ngân Thị Nhao, sinh năm 1967 đều ở xã Trung Lý, huyện Mường Lát đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ. Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 1 bánh heroin, 12.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và nhiều tang vật khác có liên quan.

Trong quá trình bắt giữ, mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt và gây thương tích cho 2 cán bộ, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm và kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, tổ công tác đã khống chế và bắt giữ.

Tại buổi đến thăm, Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên, tặng quà và biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của tổ công tác nói chung và 2 cán bộ chiến sĩ bị thương nói riêng; động viên 2 đồng chí yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục để sớm trở lại công tác.

Văn Thiện