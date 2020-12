Thẩm định chợ đạt chuẩn phòng cháy, chữa cháy năm 2020

Ngày 4-12, Tổ thẩm định gồm Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh, Sở Công thương và đại diện UBND TP Thanh Hóa, UBND huyện Nga Sơn đã tiến hành kiểm tra, thẩm định các tiêu chí về chợ đạt chuẩn PCCC năm 2020 đối chợ Tân An - Tân Bình (Công ty TNHH Xây dựng môi trường Trường Thi, TP Thanh Hóa) và chợ huyện Nga Sơn (Công ty CP Tư vấn xây dựng thương mại Phú Tài, thị trấn Nga Sơn).

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC phát biểu tại buổi thẩm định.

Thực tế kiểm tra cho thấy các đơn vị đầu tư đã chú trọng đến công tác lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo đúng quy định, có hồ sơ vị trí nguồn nước chữa cháy, biên bản kiểm tra an toàn về PCCC, lập và ghi chép theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và hoạt động của đội PCCC cơ sở; có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC. Các chợ cơ bản được đầu tư xây dựng theo đúng tiêu chuẩn thiết kế theo quy định.

Đội PCCC cơ sở chợ Nga Sơn tổ chức tự kiểm tra hệ thống chữa cháy ngoài nhà.

Ban Quản lý các chợ thực hiện chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC. Các khu vực gian hàng, quầy hàng phục vụ kinh doanh mua bán hàng hóa của các bộ phận kinh doanh đảm bảo an toàn, sạch đẹp, mỹ quan, vệ sinh môi trường. Đã bố trí nguồn điện cung cấp cho sinh hoạt, bảo vệ và chiếu sáng sự cố khi cháy. Hệ thống điện tại các chợ được tính toán thiết kế và đầu mắc thống nhất bảo đảm an toàn về PCCC.

Đại diện chợ Tân An - Tân Bình báo cáo việc thực hiện các tiêu chí chợ đạt chuẩn về PCCC.

Các chợ đã tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở; xây dựng phương án chữa cháy của cơ sở; có bể nước ngầm dự trữ chữa cháy; hệ thống, phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ; mỗi hộ kinh doanh hàng dễ cháy trong chợ đã trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy MFZ4 phù hợp với đặc điểm, tính chất của loại hàng hóa…

Cảnh sát PCCC kiểm tra máy bơm chữa cháy tại chợ Tân An - Tân Bình.

Kết thúc quá trình thẩm định, Tổ thẩm định đề nghị các đơn vị chủ đầu tư duy trì thực hiện các tiêu chí chợ đạt chuẩn về PCCC; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện các sơ hở, thiếu sót về PCCC để kịp thời có biện pháp xử lý khắc phục. Tiếp tục tổ chức và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; đảm bảo thường trực 24/24h trong các đợt cao điểm tập trung nhiều hàng hóa. Thường xuyên chủ động trao đổi với Công an tỉnh và các đơn vị chức năng để được hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC.

Đội PCCC cơ sở chợ Tân An - Tân Bình tổ chức tự kiểm tra hệ thống chữa cháy ngoài nhà.

Phan Nga