Thạch Thành triển khai phương án sẵn sàng ứng phó với lũ trên sông Bưởi

Lượng mưa cả đợt tại huyện Thạch Thành là 121 mm. Tuy nhiên, thượng nguồn sông Bưởi thuộc tỉnh Hòa Bình có mưa lớn trên diện rộng, đổ về nhanh, đã làm nước sông Bưởi chảy qua địa bàn huyện lên nhanh. Theo tin từ Trạm Thủy văn Kim Tân, mực nước sông Bưởi đo được lúc 17h ngày 12-8 là 10,7 m, dưới báo động II là 30 cm.

Lúc 17h ngày 12-8, mực nước trên sông Bưởi chảy qua địa bàn huyện Thạch Thành đo được là 10,7 m.

Để chủ động ứng phó với các tình huống khi nước sông dâng cao, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện Thạch Thành đã phát lệnh Báo động I trên sông Bưởi. Đồng thời, tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, tiếp tục tuần tra, kiểm tra, canh gác đê và chuẩn bị công tác hộ đê theo các cấp báo động.

Huyện Thạch Thành tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, tiếp tục tuần tra, kiểm tra, canh gác đê và chuẩn bị công tác hộ đê theo các cấp báo động.

UBND huyện Thạch Thành yêu cầu lực lượng Công an, Quân sự, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự các xã, thị trấn có đê kiểm tra, rà soát và có phương án xử lý cụ thể, đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, cống dưới đê; thông báo cho Nhân dân sinh sống ở vùng ngoại đê biết để chủ động sơ tán ngay khi mực nước lên cao, nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do thiên tai gây ra.

