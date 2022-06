Tập huấn và truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình và kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội

Hội LHPN tỉnh vừa tổ chức tập huấn và truyền thông phòng, chống bạo lực gia đình và kiến thức phòng, chống tệ nạn xã hội (TNXH) năm 2022 tại huyện Ngọc Lặc và Thạch Thành.

Toàn cảnh buổi tập huấn, truyền thông tại huyện Ngọc Lặc.

Tại buổi tập huấn, Hội LHPN tỉnh đã lồng ghép truyền thông cho cán bộ, hội viên, phụ nữ về công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phòng, chống TNXH thông qua trả lời câu hỏi hiểu biết bằng hình thức thi đuổi hình bắt chữ, rung chuông vàng.

Tại các đơn vị, đại diện Công an huyện Ngọc Lặc và Thạch Thành đã hướng dẫn một số kỹ năng sống để nhận biết và ứng phó với những nguy cơ khi bị bạo lực gia đình và tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thông tin, cung cấp kiến thức phòng, chống TNXH cho cán bộ, hội viên nòng cốt trên địa bàn hai huyện về thực trạng TNXH trong cả nước và trên địa bàn; cung cấp các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình và kiến thức phòng, chống TNXH, góp phần đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em, bảo vệ an ninh - trật tự tại địa phương.

Cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Thạch Thành tiếp thu nội dung tập huấn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao mũ bảo hiểm cho học sinh tại huyện Ngọc Lặc.

Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh đã tặng 60 mũ bảo hiểm cho học sinh hai huyện, góp phần thực hiện tốt Luật An toàn giao thông đường bộ.

Lê Hà