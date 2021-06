(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-6, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Anh Toán, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đã trao 500 triệu đồng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và 200 triệu đồng của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tiếp nhận.

{title} Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ủng hộ 700 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19 Sáng 10-6, tại Ủy ban MTTQ tỉnh, ông Nguyễn Anh Toán, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đã trao 500 triệu đồng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và 200 triệu đồng của Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tiếp nhận. Ông Nguyễn Anh Toán, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa, trao kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch COVID -19. Ông Nguyễn Anh Toán, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP kinh doanh than miền Bắc - Vinacomin, Giám đốc Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa chia sẻ: Với mong muốn cùng tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh, khôi phục sản xuất, doanh nghiệp đã trích từ nguồn quỹ phúc lợi đóng góp một phần kinh phí chung tay cùng tỉnh mua vắc - xin phòng, chống dịch COVID -19. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã trân trọng cảm ơn tấm lòng, tình cảm của cán bộ, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa dành cho tỉnh Thanh Hóa nói chung và công tác phòng, chống dịch COVID-19 nói riêng. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cảm ơn sự ủng hộ của Tập đoàn và Công ty. Đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của Tập đoàn và Công ty để có nhiều hơn nguồn lực trong công tác phòng, chống dịch. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh cam kết nguồn ủng hộ của doanh nghiệp sẽ được chuyển kịp thời về Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh để sử dụng hiệu quả, thiết thực nhất cho công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. Được biết, cùng với việc góp thêm nguồn lực ủng hộ tỉnh mua vắc - xin phòng, chống dịch, nhằm chung tay hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang, Công ty Kinh doanh than Thanh Hóa đã vận động cán bộ, người lao động mua 1,5 tấn vải. Phan Nga

Từ khóa: Thanh hóaỦng hộKinh doanhTập đoànCông tyTổng giám đốcChủ tịchMTTQGiám đốc