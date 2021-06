Tặng quà các chốt phòng, chống dịch tại Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn

Ngày 3-6, lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm, động viên, tặng quà cho các chốt biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thanh Hóa.

Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn có nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 6 xã, phường khu vực biên giới phía Nam của thị xã Nghi Sơn với chiều dài bờ biển là 21 km.

Từ tháng 2-2020 thực hiện thêm chức năng phòng chống dịch CIVID-19, Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn đã thành lập 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại Cảng quốc tế Nghi Sơn, Cảng Nghi Sơn và 1 chốt kiểm soát lưu động trên địa bàn và vùng nước cảng, mỗi chốt được bố trí 6 cán bộ, chiến sĩ, thực hiện tuần tra kiểm soát, ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép; rà soát đường dây, ổ nhóm đưa đón ngưới xuất, nhập cảnh trái phép; tuyên truyền vận độn thuyền viên; cán bộ công nhân viên, người lao động trong khu vực cảng và cán bộ Nhân dân trên địa bàn biên phòng quản lý thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19…

Thông qua việc khảo sát nhu cầu và khả năng thực tế, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Chi nhánh Thanh Hóa và Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Chủ tịch Hội Đồng quản trị Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt cùng các doanh nghiệp tặng 6 chiếc quạt cây cùng các nhu yếu phẩm khác để hỗ trợ cho chiến sĩ làm nhiệm vụ ở các chốt biên phòng phòng, chống dịch COVID-19 tại Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu Cảng Nghi Sơn.

Thay mặt đoàn công tác, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Hoàng Văn Thanh biểu dương và chia sẻ với những khó khăn của lượng lượng tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát phòng, chống nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, vận động công dân dân thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn, hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phát triển kinh tế.

Trong thời gian từ ngày 31-5 đến ngày 5-6-2021, với chủ đề hành động “Đồng hành cùng Bộ đội biên phòng”, Hội Nông dân tỉnh sẽ thăm và tặng 90 chiếc quạt cây và một số nhu yếu phẩm cho các đồn và 44 chốt Biên phòng đang làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh.

Tô Hà