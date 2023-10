Tăng cường quản lý hoạt động vận chuyển lâm sản tại các huyện miền núi

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động vận chuyển lâm sản trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.

Ảnh minh họa.

Theo phản ánh của một số cơ quan báo chí, hiện nay đang là thời gian cao điểm của mùa thu hoạch keo, do đó trên nhiều tuyến đường ở khu vực các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa xuất hiện tình trạng các xe ô tô tải tự ý cải tạo kích thước thùng hàng cao hơn so với quy định để chở keo và các hàng lâm sản khác, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên các tuyến đường thuộc địa bàn các huyện miền núi. Trong đó, chú trọng các vi phạm tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, các lỗi trực tiếp gây tai nạn giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ, đi không đúng làn đường, vượt sai quy định; phương tiện chở quá khổ, quá tải trọng; chở người trên thùng xe, quá số người ngồi trong cabin; phương tiện quá hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng...

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp với lực lượng chức năng Công an tỉnh tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đặc biệt trong thời gian cao điểm thu hoạch lâm sản, nông sản; xác định các tuyến, địa bàn phức tạp để xây dựng kế hoạch kiểm soát, xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm.

UBND các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Thường Xuân, Như Thanh, Ngọc Lặc, Như Xuân, Thạch Thành, Thọ Xuân chỉ đạo lực lượng Công an huyện, các phòng, ban, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý phương tiện vận tải hàng hóa vi phạm pháp luật về TTATGT. Chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, rà soát các kho, bãi tập kết lâm sản, nông sản để tuyên truyền, nhắc nhở yêu cầu các chủ kho, bãi viết cam kết không xếp hàng hóa vượt quá tải trọng, quá khổ lên phương tiện, các bãi tập kết vi phạm hành hành lang an toàn giao thông. Kiên quyết xử lý nghiêm đối với những chủ kho, bãi vi phạm quy định xếp hàng hóa lên phương tiện, để người ngồi trên thùng xe, ngồi quá số người cho phép ngồi trong cabin. Đồng thời không được thực hiện thu mua, tập kết các bãi lâm sản tự phát dọc trên các tuyến đường trong phạm vi hành lang an toàn giao thông, để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vi phạm TTATGT.

Chỉ đạo chính quyền cấp xã, thị trấn, tăng cường công tác tuyên truyền, nhắc nhở trên các phương tiện truyền thanh của xã, thị trấn quy định về đảm bảo ATGT đối với hoạt động vận tải hàng hóa đến người dân, lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn biết và thực hiện.

Nghiêm cấm lái xe, đơn vị kinh doanh vận tải sử dụng phương tiện quá hạn kiểm định, hết niên hạn sử dụng để vận chuyển hàng hóa; chở hàng quá khổ, quá tải trọng cho phép; để người làm thuê ngồi trên thùng xe khi vận chuyển, chở quá số người ngồi trong cabin; hạn chế vận chuyển hàng hóa vào ban đêm, nhất là khi trời mưa, sương mù, tầm nhìn bị hạn chế.

Ngoài ra, chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, nắm bắt, số lượng người dân trên địa bàn thường xuyên làm thuê, hoặc làm thời vụ công việc bốc vác lâm sản, nông sản trên các phương tiện vận tải để nhắc nhở, tuyên truyền quy định về bảo đảm ATGT.

