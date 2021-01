Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ dịp tết và lễ hội đầu năm

Năm 2021 là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vì vậy, cùng với việc chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm 2021, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 56 ngày 29-11-2020 về tăng cường công tác PCCC&CNCH bảo đảm an ninh trật tự phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Kiểm tra công tác bảo đảm an toàn PCCC dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 tại chợ đầu mối rau quả thực phẩm (TP Thanh Hóa).

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; công an các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động trong công tác PCCC&CNCH; phát huy hiệu quả của lực lượng PCCC tại chỗ theo phương châm 4 tại chỗ (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) trong việc ngăn chặn, cứu chữa trong cháy, nổ ngay từ khi mới phát sinh. Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm; cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời... Chủ động, phối hợp nắm chắc tình hình công tác PCCC&CNCH, an ninh trật tự trên địa bàn, cơ sở phụ trách; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn về phòng, chống cháy, nổ đối với các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; nhất là tại các cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ cao, các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cơ sở chế biển bảo quản kinh doanh xăng dầu, da giày, dệt may, điện...; cơ sở trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm; khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế về PCCC, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Rà soát, xây dựng bổ sung các phương án chữa cháy và CNCH; phối hợp tuần tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an toàn PCCC&CNCH, an ninh trật tự, nhất là tại các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm, nơi tổ chức các sự kiện chính trị, kinh tế - văn hóa, lễ hội, Noel, nơi tập trung đông người; các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao... Tăng cường mở các lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và chuyên ngành. Đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC; duy trì, xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong công tác PCCC&CNCH. Tăng cường công tác thường trực; bảo quản bảo dưỡng phương tiện sẵn sàng chữa cháy, CNCH kịp thời, hiệu quả, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện. Duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Thông qua việc triển khai thực hiện kế hoạch góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC&CNCH; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; không để xảy ra các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

