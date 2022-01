Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC tại khu dân cư

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa có công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Theo đó, để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung của Chủ tịch UBND tỉnh trong cơ quan, đơn vị, địa bàn và phạm vi quản lý của mình.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Công an tỉnh hướng dẫn các cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương đối chiếu các quy định về PCCC để kiểm tra, thẩm định, cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh theo các quy định của pháp

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn các đơn vị điện lực thực hiện các quy định về PCCC đối với hành lang lưới điện trong đô thị, việc khai thác, sử dụng điện hạ thế; các yêu cầu an toàn về PCCC đối với hệ thống, thiết bị điện, công trình khi thực hiện hợp đồng mua bán điện theo các quy định của pháp luật; Chỉ đạo các đơn vị điện lực phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, lắp đặt sử dụng điện an toàn tại cơ sở, nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Trên cơ sở các quy định hiện hành và tình hình thực tế, phối hợp Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét giải pháp cho các đơn vị điện lực được ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp cụ thể vi phạm các quy định về an toàn điện, an toàn PCCC.

Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn PCCC theo chuyên đề điện trong năm 2022; đồng thời giao lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện quyết liệt Đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh; Nắm tình hình, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Đợt cao điểm để có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ kịp thời các tồn tại, khó khăn, vướng mắc; Đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy nổ có thể xảy ra; Phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng hướng dẫn các quy định về PCCC trong công tác kiểm tra, thẩm định cấp phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; Phối hợp Sở Công thương tuyên truyền,hướng dẫn các quy định về an toàn PCCC trong khai thác, sử dụng hành lang lưới điện đô thị, cột điện hạ thế, hệ thống điện khu dân cư, hộ gia đình; giải pháp xử lý các trường hợp cụ thể vi phạm các quy định an toàn điện, PCCC; Tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về PCCC. Phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các vụ cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tham mưu, đề xuất hình thức xử lý theo quy định khi phát hiện các tập thể, cá nhân vi phạm; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm túc trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC; chỉ đạo Công an cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị liên quan phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, đặc biệt là các khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, khu công nghiệp, chợ, cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí để kịp thời có biện pháp phòng ngừa cháy nổ; phối hợp với các đơn vị điện lực tại địa phương tuyên truyền các quy định về sử dụng điện an toàn trên các phương tiện thông tin truyền thông, truyền thanh cơ sở, kiểm tra việc sử dụng điện an toàn tại các khu dân cư, hộ gia đình; Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện quyết liệt Đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC; kết hợp với việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung đến các hộ gia đình, hộ kinh doanh, tổ chức, cá nhân có liên quan trong phạm vi trách nhiệm quản lý. Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh trong chỉ đạo, điều hành để hoàn thành các mục tiêu đề ra. Trong đó, cần tập trung giao chỉ tiêu, thời gian hoàn thành việc vận động người dân tháo gỡ các lồng sắt “chuồng cọp”, tạo ngay lối thoát nạn thứ 2; trong thời gian chưa tạo được lối thoát nạn thứ 2 phải có giải pháp thích hợp đảm bảo an toàn về PCCC cho người và tài sản; đến hết ngày 18-1-2022, 50% các hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải có lối thoát nạn thứ 2; kết thúc cao điểm vào ngày 15-4-2022, 100% các hộ gia đình chưa có lối thoát nạn thứ 2 phải có lối thoát nạn thứ 2; Phối hợp Công an tỉnh làm rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với các vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản; tham mưu, đề xuất hình thức xử lý theo quy định khi phát hiện các tập thể, cá nhân vi phạm; báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để được hướng dẫn, chỉ đạo.

