Tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 8-1-2022, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh nhận được tin có 3 người bị đuối nước trên sông Mã, đoạn qua địa bàn bản Phé, xã Phú Xuân (Quan Hóa).

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại các siêu thị trên địa bàn TP Thanh Hóa..

Sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều động 20 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện CNCH nhanh chóng đến hiện trường triển khai tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng cảnh sát PCCC đã phối hợp với Công an huyện Quan Hóa, chính quyền địa phương và lực lượng tại chỗ sử dụng xuồng cao su và thuyền của người dân để tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Thời tiết lạnh giá và đêm tối khiến công tác cứu nạn gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, các chiến sĩ vẫn luôn nỗ lực để tìm các nạn nhân một cách nhanh nhất. Sau thời gian tìm kiếm đã xác định được các nạn nhân mất tích là Hà Văn Quê (sinh năm 1966), Hà Thị Hợ (sinh năm 1960), Hà Bảo Trâm (sinh năm 2012).

Chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là nơi tập trung đông người, với các hoạt động giao lưu, buôn bán sôi động. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn PCCC tại các khu vực này được đặt lên hàng đầu, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thời điểm cuối năm 2021, thực hiện các kế hoạch của Công an tỉnh về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn PCCC đối với cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao như: khu dân cư; hộ gia đình; nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh đã tổ chức các buổi kiểm tra và tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ, nhân viên, khách đến mua hàng tại Siêu thị điện máy HC Thanh Hóa và Siêu thị MEDIA Mart Đông Hương. Quá trình kiểm tra, tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC đã thông tin thực trạng, phân tích nguyên nhân, hậu quả những vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại. Từ đó, hướng dẫn biện pháp cụ thể để phòng cháy, nổ tại cơ sở và hộ gia đình, cách xử lý các tình huống khi xảy ra sự cố cháy nổ, thoát nạn an toàn ra khỏi đám cháy. Cùng với đó, các đơn vị đầu tư đã chú trọng lập hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động PCCC theo đúng quy định; có hồ sơ vị trí nguồn nước chữa cháy, biên bản kiểm tra an toàn về PCCC; lập và ghi chép theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và hoạt động của đội PCCC cơ sở; có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ PCCC.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua, công an các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra an toàn về PCCC. Qua đó, từng bước tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức của chủ hộ gia đình, chủ hộ kinh doanh và người dân, góp phần kiềm chế số vụ cháy, nổ tại hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, theo báo cáo của Công an tỉnh tại hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh do Bộ Công an tổ chức, trong 7 tháng thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 15-4 đến 15-11-2021), lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện 45.572 lượt kiểm tra định kỳ và đột xuất về PCCC và CNCH tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh; lập biên bản kiểm tra 45.572 trường hợp vi phạm. Trên địa bàn xảy ra 5 vụ cháy đối với loại hình nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, không gây thiệt hại về người.

Kết luận tại hội nghị trực tuyến sơ kết triển khai thực hiện cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ rõ một số hạn chế của công an các địa phương trong công tác tham mưu cho UBND cùng cấp ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các kế hoạch của Bộ Công an, Nghị định của Chính phủ về công tác PCCC và CNCH. Công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra còn chiếm tỷ lệ thấp và chưa đáp ứng yêu cầu về PCCC và CNCH theo chỉ đạo của Bộ. Nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, bất cập về công tác PCCC và CNCH tại những địa bàn, khu vực, điểm nóng gây mất an toàn về PCCC, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh đến 15-4-2022. Cùng với đó, lực lượng công an các địa phương trên cả nước cần tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát về việc đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để thực hiện hiệu quả các kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Công an về thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Sau hội nghị, UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Theo đó, để tiếp tục phòng ngừa, ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ để xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung của Chủ tịch UBND tỉnh trong cơ quan, đơn vị, địa bàn và phạm vi quản lý của mình. Riêng với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch kiểm tra liên ngành về an toàn PCCC theo chuyên đề điện trong năm 2022; đồng thời giao lực lượng công an cấp huyện, cấp xã chủ động tham mưu cho UBND cùng cấp triển khai thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về PCCC theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Nắm tình hình, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện đợt cao điểm để có các biện pháp chỉ đạo, giải quyết, tháo gỡ kịp thời các tồn tại, khó khăn, vướng mắc...

Bài và ảnh: Lê Phượng