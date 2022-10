Tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân đã có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa.

Sau đây là danh sách:

Tập thể:

1. Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh;

2. Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh;

3. Công an huyện Nga Sơn.

Cá nhân:

1. Ông Đỗ Quang Huy, Phó Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh;

2. Ông Nguyễn Tiến Nghĩa, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh;

3. Ông Lê Văn Thu, Phó Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị, Công an tỉnh;

4. Ông Nguyễn Văn Huệ, Đội trưởng Đội An ninh dân chính đảng và bảo vệ bí mật nhà nước, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh;

5. Ông Hoàng Chí Đăng, Trưởng phòng Quản lý xuất, nhập cảnh, Công an tỉnh;

6. Ông Hà Xuân Lợi, Cán bộ phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh;

7. Ông Trịnh Anh Tuấn, Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh;

8. Ông Lương Văn Tiến, Trưởng Công an phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa;

9. Ông Nguyễn Hữu Định, Phó Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn.

BĐT