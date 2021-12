Tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân trong đấu tranh, phòng chống tội phạm

UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân thuộc Công an tỉnh.

Cụ thể, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Phòng Tham mưu thuộc Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án về “Ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác giai đoạn 2019 - 2021, tầm nhìn đến năm 2030”;

Tặng Bằng khen cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Công an thành phố Thanh Hóa đã có thành tích trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm;

Tặng Bằng khen cho 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, gồm: Ông Nguyễn Quang Việt, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa; Ông Nguyễn Minh Đức, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa; Ông Lê Anh Minh, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa; Ông Lê Đình Kiểm, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Thanh Hóa.

BĐT