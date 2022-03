Sun Group và Vietnam Airlines hợp tác hỗ trợ đưa công dân Việt từ Ukraine về nước

Sun Group và Vietnam Airlines ký hợp đồng vận chuyển, phối hợp tổ chức các chuyến bay an toàn, nhanh chóng, hiệu quả đưa người Việt Nam tại Ukraine về Việt Nam. Toàn bộ chi phí các chuyến bay này do Tập đoàn Sun Group tài trợ với mức giá ưu đãi nhất do Vietnam Airlines cung cấp.

Lãnh đạo Tập đoàn Sun Group và lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ vận chuyển công dân Việt Nam từ vùng chiến sự Ukraine về nước.

Chiều 10-3, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Tập đoàn Sun Group (Sun Group) và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác đồng hành hỗ trợ vận chuyển công dân Việt Nam và thành viên gia đình từ vùng chiến sự Ukraine về nước, dưới sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Cục Hàng không Việt Nam.

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức các chuyến bay đưa công dân Việt Nam nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm ở Ukraine, Tập đoàn Sun Group đã quyết định phối hợp với Vietnam Airlines triển khai gấp rút các chuyến bay hỗ trợ đưa công dân Việt Nam cùng thành viên gia đình tại Ukraine về nước để đảm bảo an toàn.

Theo nội dung ký kết, Sun Group và Vietnam Airlines sẽ ký hợp đồng vận chuyển, phối hợp tổ chức các chuyến bay an toàn, nhanh chóng, hiệu quả đưa người Việt Nam tại Ukraine (hiện đã di chuyển tới Ba Lan, Romania) về Việt Nam, dưới sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Toàn bộ các chi phí các chuyến bay này sẽ do Tập đoàn Sun Group tài trợ với mức giá ưu đãi nhất do Vietnam Airlines cung cấp. Công dân Việt Nam và thành viên gia đình tại Ukraine có nhu cầu hồi hương sẽ được vận chuyển về Việt Nam miễn phí hoàn toàn, không phải trả bất cứ chi phí nào.

Dự kiến, các chuyến bay sẽ được thực hiện cho tới khi hết nhu cầu công dân Việt Nam và thành viên gia đình trở về nước. Chuyến bay đầu tiên dự kiến sẽ cất cánh từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào ngày 12/3 đến Warsaw (Ba Lan) đón người Việt Nam từ Ukraine và sẽ trở về vào ngày 13/3 tới đây.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group chia sẻ: “Với Sun Group, chúng tôi luôn đặt lợi ích của đất nước và trách nhiệm xã hội lên hàng đầu. Hơn 2 năm qua, chúng tôi đã luôn đồng hành cùng với Chính phủ và các địa phương phòng chống và khắc phục hậu quả của dịch bệnh, tích cực tham gia chương trình “Hộ chiếu vắc xin” của Chính phủ. Ngày hôm nay, được sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, cùng sự hợp tác chặt chẽ với Vietnam Airlines, chúng tôi cảm thấy vinh dự và sẵn sàng khi có cơ hội chung tay góp sức cùng Chính phủ, Nhà nước, cùng với các doanh nghiệp khác ở Việt Nam trong việc đón những kiều bào từ vùng chiến sự Ukraine về nước”.

Việt Nam đang tích cực triển khai các chuyến bay đưa công dân Việt Nam tại Ukcraine về nước.

Là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam, Sun Group luôn tiên phong chung tay, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện trách nhiệm chăm lo, giúp đỡ cho đồng bào trên cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vượt qua khó khăn, hoạn nạn do dịch bệnh, chiến tranh…

Trong suốt hơn 2 năm đại dịch COVID-19 hoành hành, Sun Group đã đón hơn 230 chuyến bay giải cứu, đưa đồng bào Việt Nam, chuyên gia nước ngoài từ các tâm dịch trên thế giới về nước thông qua Sân bay quốc tế Vân Đồn, đồng thời đóng góp, ủng hộ hàng nghìn tỷ đồng cho công tác phòng chống dịch trên cả nước như: ủng hộ Quỹ vắc-xin của Chính phủ, Quỹ phòng chống dịch của các địa phương; Xây dựng bệnh viện dã chiến và lắp đặt các Trung tâm hồi sức tích cực ICU ở Đà Nẵng, Hải Dương, Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Tĩnh…; Hỗ trợ trang thiết bị y tế, sinh phẩm chống dịch cho các bệnh viện ở nhiều tỉnh thành; Tài trợ lương thực thực phẩm cho người nghèo và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở nhiều tỉnh thành trên cả nước…

Đại diện Sun Group cho biết tập đoàn này sẵn sàng tiếp tục chia sẻ trách nhiệm với đất nước, lan tỏa nghĩa đồng bào bằng việc tài trợ 10 chuyến bay đưa công dân Việt Nam cùng thành viên gia đình từ Ukraine hồi hương, giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại về tính mạng, sức khỏe do xung đột vũ trang gây ra.

Với tư cách là Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, từ khi thành lập đến nay, Vietnam Airlines đã tiên phong, tham gia nhiều chiến dịch lớn của Chính phủ như đưa hàng trăm nghìn công dân Việt Nam từ hơn 30 quốc gia, vùng, lãnh thổ về nước trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; lập cầu hàng không sơ tán người lao động ở Lybia năm 2011 và 2014; hỗ trợ người Việt về nước trong thời điểm Nhật Bản bị động đất, sóng thần năm 2011; đưa hành khách thoát khỏi châu Âu do núi lửa phun trào năm 2010; giải cứu hành khách bị kẹt tại Thái Lan do khủng hoảng chính trị năm 2008; vận chuyển công dân Việt Nam trở về từ Trung Đông các năm 2005-2007... Ngày 8/3 vừa qua, chuyến bay đầu tiên chở công dân rời khỏi Ukraine đã hạ cánh an toàn tại Hà Nội.

Trước đó, ngày 05/1, Tập đoàn Sun Group và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết hợp tác toàn diện giai đoạn 2022-2023. Sự kiện hai thương hiệu lớn chung tay triển khai các chuyến bay giải cứu khẩn cấp từ vùng chiến sự Ukraine không chỉ làm dịu bớt nỗi lo lắng của kiều bào đang gặp khó khăn ở Ukraine, giúp họ được hồi hương an toàn, mà còn góp phần chia sẻ trách nhiệm lớn với đất nước, lan tỏa hình ảnh đẹp về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

NL