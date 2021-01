Sớm hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ để hộ ông Bùi Ngọc Châu sửa chữa xong nhà ở

Báo Thanh Hóa nhận được đơn của ông Bùi Ngọc Châu (vợ là Vũ Thị Bách), số nhà 07/47, đường Mai An Tiêm, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa phản ánh về vụ việc liên quan đến thửa đất của gia đình ông. Trong đơn, ông Châu cho biết: Gia đình ông sinh sống trên thửa đất số 14, tờ bản đồ 16, mua từ năm 1988 đến nay mới có điều kiện sửa chữa lại nhà, lợp lại mái tôn trên chính nền đất cũ đã có. Trong khi đang sửa chữa thì có đơn của người hàng xóm tố cáo gia đình lấn chiếm đất công. UBND phường Lam Sơn cử người xuống đo đạc lại và báo cho gia đình ông là có lấn chiếm và bắt buộc gia đình phải dừng thi công. Sau nhiều lần làm việc, gia đình đã cung cấp hồ sơ chứng minh là không lấn chiếm, nhưng gia đình ông vẫn chưa được tiếp tục thi công hoàn thiện căn nhà đang dở dang...

Ngôi nhà đang xây dang dở của gia đình ông Bùi Ngọc Châu. Ảnh: P.V

Để tìm hiểu sự việc, phóng viên đã tìm đến địa chỉ mà gia đình ông Châu đang sinh sống. Vừa gặp phóng viên, bà Vũ Thị Bách đã thở dài: “Chiều nay, ông nhà tôi lại lên phường xin phép để được xây dựng tiếp rồi. Chẳng hiểu tại sao lại rơi vào tình huống thế này?!”.

Dẫn chúng tôi đi quanh một vòng ngôi nhà đang xây dựng dở dang, bà Bách kể lại: Năm 1988, vợ chồng ông bà mua lại mảnh đất này và sinh sống trong căn nhà cấp 4 từ đó cho đến nay. Năm 2006, gia đình bà được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 108,7m2. Trải qua thời gian, căn nhà xuống cấp và hư hỏng nặng, tháng 10-2020, gia đình bà quyết định sửa chữa một phần căn nhà để có nơi sinh hoạt, con cái mỗi lần về thăm bố mẹ có chỗ rộng rãi sum vầy. Ông bà cũng chỉ sửa chữa bằng hình thức cải tạo, thay đổi phần mái lợp ngói và fibro xi măng thành lợp tôn trên phần đất hiện có. Đồng thời, xin ý kiến các hộ liên quan để được thay đổi hướng đi, mở cổng phía Tây đi chung cổng ngõ với bà con khu tập thể công ty môi trường (vì lối đi phía Đông nhỏ, hẹp), đa số các hộ đều đồng ý. Thế nhưng, trong quá trình gia đình bà sửa chữa nhà, có đơn thư tố cáo gia đình bà lấn chiếm đất công. Thành phố và phường cử cán bộ đến đo đạc, kết luận gia đình có lấn chiếm nên đã yêu cầu gia đình dừng thi công. Đến nay đã hơn 2 tháng mặc dù gia đình bà đã cung cấp hồ sơ chứng minh không xây dựng lấn chiếm mà chỉ sửa chữa, xây dựng trên nền đất cũ giống nguyên hiện trạng ban đầu nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Vẻ mặt buồn rầu, bà Bách than thở: Nhà sửa dở dang, chưa lợp mái, thời tiết gió rét, ông bà phải ở trong gian nhà cũ tạm bợ, thợ xây đã trả tiền công rồi nhưng chờ mãi không được phép xây tiếp nên cũng bỏ đi làm việc khác. Hai ông bà già cứ đi ra rồi đi vào, nhìn cảnh nhà cửa mà lo lắng không biết tết này các con về ăn tết sẽ ở đâu?!

Tìm hiểu các giấy tờ liên quan đến vụ việc của gia đình ông Châu, bà Bách, diện tích đất thời điểm mua năm 1988 là 108,6m2; diện tích theo GCNQSDĐ được cấp năm 2006 là 108,7m2. Theo Công văn số 180/CV-QTĐT ngày 20-11-2020 của Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa, hộ ông Châu, bà Bách cải tạo, sửa chữa công trình nhà ở, đồng thời xây dựng phần công trình (kết cấu móng gạch, tường gạch) lấn ra đất lưu không tiếp giáp ngõ 47, Mai An Tiêm là 6,94m2 (dài 9,92m; rộng 0,7m). Thế nhưng, theo số liệu mà Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP Thanh Hóa đo đạc và xác nhận ngày 29-12-2020, diện tích đất hiện trạng của gia đình ông Châu, bà Bách là 112,6m2, tăng 3,9m2 so với GCNQSDĐ đã được cấp. Phần diện tích đất này được công chức địa chính – xây dựng phường Lam Sơn xác nhận là do trước đây có sai số trong đo đạc; ông Châu được lập hồ sơ nguồn gốc đất để cấp đổi GCNQSDĐ, hợp thức hóa phần diện tích đất tăng.

Ông Trịnh Khắc Thông, Phó Chủ tịch UBND phường Lam Sơn, cho biết: Đối với vụ việc đất đai của gia đình ông Châu, bà Bách, UBND phường Lam Sơn đã nhiều lần tổ chức hòa giải, giải quyết vụ việc nhưng vẫn không thống nhất được cách thức giải quyết. Ngày 5-1-2020, tại buổi họp giải quyết đơn, thư của ông Châu với sự tham gia của cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị TP Thanh Hóa và các cán bộ có liên quan, UBND phường Lam Sơn đã kết luận: Diện tích hiện trạng gia đình ông Châu đang sử dụng là 112,6m2, tăng 3,9m2 so với GCNQSDĐ đã cấp là do trước đây có sai số đo đạc. Công chức địa chính có trách nhiệm hướng dẫn hộ ông Châu cấp đổi lại GCNQSDĐ theo số liệu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Thanh Hóa đã đo đạc. Khi nào được cấp đổi GCNQSDĐ và được cấp phép theo hiện trạng thì hộ ông Châu mới được tiếp tục xây dựng.

Phải hoàn thiện xong thủ tục, giấy tờ, được cấp đổi GCNQSDĐ và được cấp giấy phép xây dựng theo hiện trạng thì hộ ông Châu mới có thể tiếp tục sửa chữa, xây dựng nhà ở. Thực hiện những bước trên là đúng quy định. Song trong tháng cuối của năm âm lịch này, chính quyền TP Thanh Hóa, phường Lam Sơn cần ưu tiên, sớm hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ để gia đình ông Bùi Ngọc Châu có thể xây dựng, sửa chữa xong nhà ở trước Tết Nguyên đán 2021.

Minh Hiền