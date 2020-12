Sinh hoạt câu lạc bộ nữ công nhân, lao động với chủ đề “Nữ công nhân, lao động với kiến thức pháp luật”

Thực hiện Kế hoạch số 402/KH-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc nhân rộng mô hình sinh hoạt câu lạc bộ (CLB) nữ công nhân, viên chức, lao động, sáng 15 -11, công đoàn Công ty TNHH Giày Alezon Việt Nam tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ nữ công nhân, lao động (CNLĐ) với chủ đề “Nữ CNLĐ với kiến thức pháp luật”.

Các đại biểu và nữ công nhân, lao động tham dự buổi sinh hoạt.

CLB nữ CNLĐ Công ty TNHH Giày Alezon Việt Nam đước thành lập năm 2017 với sự tham gia của 200 thành viên. Những năm qua, CLB tổ chức nhiều hoạt động: Truyền thông sức khỏe sinh sản, giữ lửa trong gia đình… giúp cho thành viên CLB tự tin hơn trong cuộc sống, hưởng ứng các phong trào thi đua do công đoàn phát động, tích cực thi đua lao động sản xuất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một tiết mục văn nghệ biểu diễn tại buổi sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt CLB nữ CNLĐ với chủ đề “Nữ CNLĐ với kiến thức pháp luật” thu hút sự tham gia của 4 đội thi gồm: Xưởng A, xưởng C, xưởng đế và xưởng may vi tính. Các đội thi trải qua 3 phần thi: Lý thuyết, giải quyết tình huống và hùng biện. Nội dung các phần thi tập trung vào các chính sách, pháp luật liên quan đến lao động nữ như hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, các chế độ cho lao động nữ, việc đóng BHXH, BHYT, BHTN, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của đoàn viên công đoàn khi tham gia tổ chức công đoàn…

Phần thi lý thuyết của 4 đội.

Với sự chuẩn bị chu đáo, kiến thức vững chắc, các đội đều thể hiện được kiến thức pháp luật liên quan đến lĩnh vực lao động và bình đẳng giới cho người lao động trong các doanh nghiệp.

Phần thi giải quyết tình huống của xưởng A.

Thông qua sinh hoạt, nữ CNLĐ Công ty TNHH Giày Alezon Việt Nam có dịp giao lưu, tạo mối quan hệ đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong hoạt động công đoàn, trong công tác chuyên môn cũng như trong lao động sản xuất. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm của công đoàn cấp trên, lãnh đạo doanh nghiệp trong việc tạo điều kiện cho nữ CNLĐ tham gia các hoạt động xã hội, từ đó động viên tinh thần chị em phấn đấu nhiều hơn nữa trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp.

Thanh Huê