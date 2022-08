Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, kịp thời ứng phó với bão số 2

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền hoạt động trên biển, quản lý chặt các phương tiện ra khơi, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ để kịp thời ứng phó bão số 2.

Người dân đặt bao cát đề phòng tốc mái nhà. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Sáng 10/8, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai tổ chức cuộc họp ứng phó với bão số 2. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai Nguyễn Văn Tiến cho biết, theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 diễn biến phức tạp, gây mưa lớn ở nhiều khu vực.

Do vậy, các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm Công điện 24/CĐ-QG, ngày 9/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai - Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.

Các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; công trình đang thi công trên biển, ven biển.

Các địa phương tùy theo diễn biến thực tế của bão để chủ động tổ chức cấm biển. Đồng thời, các đơn vị chức năng tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm, trên đất liền, đêm 10/8, ngày 11/8, khu vực ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng nhiều khả năng có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ chiều tối 10-12/8, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm/đợt.

Từ đêm 10-12/8, các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-5m, ở hạ lưu từ 1-3m. Đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng lên mức báo động 1-báo động 2; các sông nhỏ ở Thanh Hóa lên mức báo động 1 và trên báo động 1. Mực nước đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở dưới mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt cục bộ tại vùng trũng thấp tại các tỉnh khu vực vùng núi Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An.

Thông tin từ Đại tá Nguyễn Đình Hưng, Trưởng Phòng cứu hộ, cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ độ Biên phòng, tính đến 6 giờ 30 phút ngày 10/8, lực lượng chức năng đã hướng dẫn được 52.249 tàu/228.960 người chủ động di chuyển phòng tránh bão (trong đó hoạt động tại khu vực Bắc Biển Đông và Quần đảo Hoàng Sa 181 tàu/1.436 người, hoạt động tại khu vực khác là 6.431 tàu/37.079 người, neo đậu tại bến là 45.637 tàu/90.455 người).

Các tàu đã nắm được thông tin về diễn biến của bão và đã di chuyển thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Các lực lượng chức năng đã tiếp cận, lai dắt 3 tàu (HT 20408TS/5 lao động, QB 98215TS/5 lao động, QB 98196TS/2 lao động) bị nạn về nơi an toàn./.

TTXVN/Vietnam+