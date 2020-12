Ra mắt ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số

Để phục vụ tốt hơn nữa cho người tham gia và thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHXH Việt Nam đã ra mắt và đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số. Dịch vụ được phát hành trên cả 2 kho ứng dụng Google Play và AppStore.

Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

Ứng dụng là dịch vụ tiện ích trên thiết bị điện thoại thông minh có nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN như: Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT, quá trình tham gia (BHXH, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, BHYT), thông tin hưởng (các chế độ một lần: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp), sổ khám, chữa bệnh (KCB) (tiện ích chỉ cung cấp lịch sử KCB BHYT của người tham gia từ năm 2017 - thời điểm BHXH Việt Nam và các cơ sở KCB BHYT chính thức liên thông dữ liệu KCB BHYT của người tham gia trên hệ thống thông tin giám định BHYT - đến nay)... Cung cấp các tiện ích tra cứu mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở KCB ký hợp đồng KCB BHYT, cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH, đơn vị tham gia BHXH, điểm thu và đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình... Hỗ trợ tư vấn trực tuyến 24/7 (trả lời tự động - chatbot, tổng đài hỗ trợ 1900.9068, email, câu hỏi thường gặp) để kịp thời giải đáp, tư vấn, hỗ trợ các câu hỏi, băn khoăn, thắc mắc về BHXH, BHYT, BHTN cho người dân. Cung cấp các tin tức hoạt động ngành BHXH; các video về chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN... để giúp người dân hiểu rõ hơn về lợi ích, quyền lợi được hưởng, cũng như cách thức khi tham gia BHXH, BHYT. Hướng tới tích hợp tiện ích thẻ BHYT, sổ BHXH điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; dịch vụ công; thanh toán trực tuyến... trong thời gian tới.

Ứng dụng VssID - BHXH số sẽ cung cấp các thông tin thiết yếu, liên quan đến quá trình đóng, hưởng BHXH, BHYT, BHTN để người sử dụng biết được quá trình tham gia và quyền lợi đã được thụ hưởng của bản thân; thực hiện giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT. VssID - BHXH số còn là một kênh truyền thông trực tiếp đến người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, để người sử dụng thấy được giá trị nhân văn của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ ra mắt ứng dụng VssID - BHXH, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc cung cấp chính thức ứng dụng BHXH trên nền tảng thiết bị di động, ngành BHXH đã thể hiện tinh thần tiên phong trong nỗ lực tạo thuận lợi cho người dân. Đây là chiến lược số quốc gia thực tế, nhân văn, thiết thực, tiện lợi cho người dân; là một bước tiến mạnh mẽ, công việc thiết thực trong cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ của hệ thống BHXH; trực tiếp góp phần vào chiến lược số quốc gia cũng như quyết tâm xây dựng hoàn thành những nội dung quan trọng của Chính phủ điện tử. Thủ tướng đề nghị BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt cải cách hành chính trong chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28 của Trung ương; phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại, hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng - hưởng công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và xây dựng hệ thống chính sách, tổ chức bộ máy BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch; từng bước mở rộng diện bao phủ BHXH, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân. Tiếp tục tích hợp dịch vụ công tiện ích thanh toán trực tuyến vào ứng dụng; phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu triển khai thẻ BHYT trên ứng dụng. Về lâu dài phát triển ứng dụng BHXH trên nền tảng thiết bị di động thành một hệ sinh thái các dịch vụ an sinh xã hội mà người lao động có thể tiếp cận trên nền tảng số. Bảo đảm an toàn và an ninh mạng, bảo đảm bảo mật thông tin cho ứng dụng BHXH trên nền tảng thiết bị di động cũng như các nền tảng công nghệ khác của BHXH Việt Nam; bảo đảm sự hoạt động cho ứng dụng. Trong nỗ lực chuyển đổi số đặt ưu tiên cao cho việc bảo vệ thông tin cá nhân cho người tham gia BHXH. Tiếp tục nghiên cứu ứng dụng công nghệ mới để phát triển ứng dụng thông minh hơn, giúp người sử dụng có thể ứng dụng vào nhiều mục tiêu phục vụ cuộc sống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tích cực tuyên truyền thu hút người dân tham gia BHXH, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng BHXH trên nền tảng thiết bị di động một cách phổ cập hơn.

Ông Nguyễn Thế Sợi, Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của người sử dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị, doanh nghiệp. Để đưa ứng dụng trên vào thực tiễn, ngành BHXH sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để người dân biết và sử dụng tiện ích bằng nhiều hình thức: trên mạng xã hội, báo chí và các phương tiện khác; hướng dẫn cài đặt sử dụng qua các video clip; trực tiếp tại cơ quan BHXH từ các cán bộ công nghệ của BHXH; phối hợp với ngành y tế, các cơ sở KCB BHYT để sử dụng tiện ích thẻ BHYT giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian KCB nâng cao chất lượng KCB BHYT.

